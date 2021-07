Levajac: Senzacija na OI? Potencijalno može da se desi

BEOGRAD – Nadam da su Olimpijske igre – Olimpijske igre, da je to neki poseban doživljaj, uzbuđen sam, posebno što se otvaranja tiče, izjavio je reprezentativac Srbije u stonom tenisu Dimitrije Levajac.

Stonoteniska reperzenatcija Srbije, u sastavu Marko Jevtović, Žolt Pete i Dimitrije Levajac, posle priprema od dva i po meseca, put Tokija kreće 17. jula.

„Mislim da smo se dobro spremili, ceo pripremni period smo dobro trenriali, na kraju smo dozirali, da se niko ne povredi. Doterivali smo tehnički i taktički, mislim da samo generalno spremni. Cela ekipa je spremna za Olimpijske igre“, rekao je Levajac Tanjugu.

Tim Srbije u januaru 2020. godine izborio olimpijsku vizu, usledilo je odlaganje OI, pa je Levajac na debitantski nastup na OI i ostvaranje sna morao da sačeka.

„Trenutno nemam nikakav osećaj, nema predstavu kako će to da izgleda. Kažu da će biti striktno, da će morati da se poštuju mere. Nekako se nadam da su Olimpijske igre Olimpijske igre, da je to neki poseban doživlja. Naravno da sam uzbuđen, posebno što se otvaranja tiče. To mi je centralno dešavanja na OI, pošto su mi prve Igre u životu, milsim da se to ceo život pamti“, kaže Levajac.

„To je najveća sportska spotra i čast je videti sve te sportiste, privilegija je biti među njima. S kim ću uspeti da napravim sliku, ne znam. Ko će uspeti da se slika sa mnom i to ne znam. Naglasio sam tu ceremoniju, ali ne postoji stvar zbog koje ne bih bio uzbuđen. Vidim samo pozitivno u tome što predstoji“.

Igre u Tokiju biće najčudnije do sada, bez publike, sa strogim protokolima zbog korona virusa, a i sama atmosfera u Olimpijskom selu neće biti kao na nekim prethodnim Igrama.

„Ostaje neka žal, ali svi smo profesionalci znamo zašto smo tamo, pre svega zbog takmičenja i igre. Mislim da je zdravlje najbitnije, nisu za džabe smišljali protokole i na toliko dugo odložili Igre. Više sam uzbuđen što ću nastupiti tamo, pošto sam bio u teškoj situaciji u proteklih godinu dana, od kada je počela korona. To će mi biti drugo takmičenje na kom ću nastupiti za godinu i po dana. Imao sam pre mesece dana Evropsko prvenstvo, pa sad OI. U ovom trenutku nisam fokusiran na to šta će se dešavati u Olimpijskom selu, samo imam veliku želju i potrebu da igram. Stvarno mi fali osećaj takmičenja. To na mene ostavlja najjači utisak, mislim da će sve ostalo biti sporedno“.

Više od godinu dana imao je da se pripemi za najveću spotsku smotru na svetu, ali 19-godišnji olimpijac smatra da nije na najbolji način iskoristio to vreme.

„Iz ličnog ugla, nisam zadovoljan napretkom. Da li je to dobro ili loše, stvarno ne znam. Stvarno je bila teška godina. Imao sam svega tri-četiri meča lige i to su nam obustavili, nekoliko domaćih turnira. EP je bilo prvo takmičnje koje sam odigrao posle godinu i po dana. Kada nema takmičarskog ritma za sportistu je teško da napreduje. Možda sam malo zreliji, profesionalnije se odnosim prema treninzima i takmičenjima. Nisam najbolje iskoristio proteklu godinu za napredovanje, ali valljda sve to ide svojim tokom i nadam se da se polako vraćam u formu u kojoj treba da budem. Milsim da će sve to biti dobro u Tokiju na Olimpijskim igrama“.

Levajac je će u Tokiju nastupati i u singlu i u ekipnoj konkurenciji.

„Moram da spomenem taj momenat da mi je naš kapiten Marko Jevtović ustupio mesto u singlu, da igram umesto njega. I ovim putem bih da mu se zahvalim na tome. Veliki sportski gest, ne znam nekako da reagujem i kako da se ponašam. Presrećan sam što sću igrati singl, ali više mi znači to što mi je on dao to mesto, što mi je ukazao poverenje, da li ću ga opravdati, to je na meni. Iskreno se nadam da ću ga maskimalno opravdati“.

On je upitan gde će Srbija imati veće šanse za dobar rezultat.

„Mislim da nam nisu neke šanse ni u singlu ni ekipno, moramo biti realni. Naravno, sve zavisi od dana, forme, od raspoloženja protivnika. Nekao sam više voleo da igram ekipno i taj timski duh nam je uvek dobar u ekipi. Mislim da ekipno imamo veće šanse za neki potencijalni uspeh“.

Doneo je Srbiji odlučujući poen za plasman na Olimpijske igre, kada je napravio veliku senzaciju u stonoteniskom svetu, a na pitanje da li će nešto slično napraviti na Olimpijskim igrama, Levajac je odgovorio:

„Uvek se nadam najboljem, uvek na teren izlazim sa mislima da ću da dobijem meč, bez obzira ko je preko puta i kakav je kvalitet protivnika. Prethodni period za mene je bio psihički težak zbog neigranja mečeva i sad ne mogu da kažem gde se nalazim u tom takmičarskom ritmu. Na EP se pokazalo da to nije loše, bilo je solidno. Iskreno se nadam da se u tih mesec dana sve to dodatno poboljšalo. Moram prvo da dođem tamo da se adaptiram na vremensku zonu. Reći ću da potencijalno može da se desi, ali da li će se desiti, neću ništa obećam“, rekao je Levajac i osvrnuo se na favorite na stonoteniskom turniru.

„Kina je uvek favorit i kod muškaraca i žena. Nadam se da Kinezi neće biti prvi bar kod muškaraca, tu su Nemci, Japanci… Mi sa Balkana smo uvek nezgodni, imamo to neko ludilo u sebi i Hrvatska i Slovenija i Srbija. Uvek možemo da budemo iznenađenje. Svi koji dođu tamo su maksimalno spremni“, zaključio je Levajac.

(Tanjug)

