Lukač: Građani da poštuju policijski čas

BANJALUKA – Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač pozvao je večeras građane da poštuju naredbu o zabrani kretanja zbog korona virusa, koja pocinje u 20.00 časova na celoj teritoriji RS, navodeći da će policija iz preventivnih razloga nositi duge cevi.

Lukač je rekao da će policija večeras izaći širom RS i moliti građane da se sklanjaju i ne grupišu, a od sutra će krenuti sa privodenjima onih koji ne budu poštovali zabranu kretanja.

Prema njegovim rečima, novčane kazne za kršenje zabrane kretanja od 20.00 do 5.00 sati biće od 500 do 1.500 konvertibilnih maraka (od 250 do 750 evra).

„Policija će nositi duge cevi, ali neće nositi prst na obaraču i građani ne treba da budu uznemirani, ali će biti spremni da reaguju ako neko pokuša da iskoristi ovu situaciju“, rekao je Lukač za Alternativnu televiziju.

On je upozorio sve koji bi pokušali da urade neki kriminalnu aktivnost da će biti preduzete sve neophodne mere, prenosi RTRS.

U Banjaluci će veceras na ulici biti Žandarmerija sa specijalnom antiterorističkom jedinicom.

Lukač je ukazao da neki građani moraju da funkcionišu i tokom policijskog časa, jer se život ne sme zaustaviti.

On je ukazao da su sve ove mere kako bi se zaštitili od nevidljivog neprijatelja i ukazao na veliki broj žrtava korona virusa u svetu.

„Mi nismo velika nacija, ne možemo da gubimo ljude na taj način“, istakao je Lukač.

On je pozvao sve građane da trenutnu situaciju shvate odgovorno, dodajući da je siguran da građani u Republici Srpskoj znaju kako pobediti, jer su izneli mnoge teške bitke.

(Tanjug)