Lukavo, nema šta: Pravio se da šeta kozu kako bi izašao napolje tokom zabrane (foto)

Lukavi ljubitelj životinja mislio je da može da „prevari“ zabranu izlaska u Španiji pretvarajući se da vodi kozu u šetnju.

U španskom zakonu o vanrednim situacijama stoji da ljudi mogu da izađu napolje kako bi prošetali svog psa, međutim, na druge životinje to se ne odnosi.

Kako je policija napisala u tvitu, „Ni kanarinci, ni koze, ništa ne može da bude izgovor za kršenje zabrane izlaska“.

Ni canaris, ni porcs vietnamites, ni una cabra com aquesta que hem vist avui a Palafrugell són excusa per sortir al carrer i trencar el confinament. Si us plau, #quedatacasa #coronavirus pic.twitter.com/tho3WGoGAa

— Mossos (@mossos) March 19, 2020