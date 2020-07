Lutovac (DS): S policijom se sukobili huligani, a ne učesnici protesta

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac ocenio je danas da su se sa policijom u centru Beograda i drugim gradovima Srbije u prethodne dve noći sukobile grupe huligana, a ne autentični učesnici protesta.

Lutovac je, kako se navodi u saopštenju DS, rekao da „režimska propaganda“ sada pokušava da proteste predstavi kao pokušaj nasilne promene vlasti, dok su ti protesti po svojoj suštini „zapravo vapaj građana Srbije za normalnim životom“.

„Video sam i izuzetno veliki broj ljudi koji nisu bili u uniformi, a koji su učestvovali u batinanju građana i hapšenjima“, naveo je on i ukazao da „javnost mora saznati ko su ti ljudi i da li je zaista reč o policajcima u civilu“.

„Aleksandar Vučić priznaje samo one koji su s njim, dok opoziciju i sve ostale građane pokušava da dehumanizuje i proglasi za nekakve fašiste i horde nasilnika. Sve su to razlozi za nastavak protesta i zato ćemo i večeras podržati građanski protest i doći ispred Narodne skupštine u 19.00 časova“, poručio je on.

Lutovac je ocenio da do sukoba sigurno ne bi došlo da ih vlast nije želela i podsticala i podsetio da je za stanje u svakom društvu, pa i za sukobe i tenzije, uvek najviše odgovoran onaj ko ima i najveću moć, a to je u današnjoj Srbiji predsednik Aleksandar Vučić.

„Predsednik Srbije upravlja državom na protivustavan način putem vanrednih konferencija za novinare i svojih medija. On je u zemlji praktično zabranio drugačije mišljenje i ukinuo dijalog kao jedini demokratski put rešavanja otvorenih pitanja u društvu. Protesti na ulici su jedini način da građani izraze svoje nezadovoljstvo i zato nema opravdanja za prekomernu upotrebu sile od strane policije prema građanima i novinarima, kojoj smo svi bili svedoci u prethodne dve noći“, rekao je on.

Lutovac smatra da proteste treba nastaviti do ispunjenja postavljenih zahteva koje je usaglasila opozicija, koje je ocenio kao realne i razumljive „zato što predstavljaju minimum uslova koje je neophodno stvoriti za smirivanje krize i kakvu-takvu normalizaciju života u zemlji“.

„Motivi zbog kojih su građani ponovo izašli na ulice očigledno su raznorodni, a nekad i sasvim lični, ali je potreba da se u pandemiji novog korona virusa zaštiti zdravlje i sačuvaju životi ljudi – opšta i zajednička za sve. Jasno je svima da je neodgovoran i egzibicionistički odnos vlasti prema pandemiji samo jedan od razloga za nezadovoljstvio građana, ali je pretnja zarazom nešto sa čim se sada akutno suočavamo i sa čim se kao društvo moramo izboriti“, naveo je on.

„Zbog toga smo i istakli zahtev za smenu postojećeg Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i imenovanje novog, u kojem će glavnu reč voditi ljudi iz medicinske struke, a ne totalni laici poput Vučića i Ane Brnabić. Za borbu protiv virusa potrebno nam je vođstvo kojem ćemo verovati i u kojem će biti ljudi koji će svojim rečima i postupcima stajati iza odluka i preporuka koje donose. Zbog toga i apelujemo na sve učesnike protesta da koriste maske i da se pridržavaju drugim mera zaštite od infekcije,“ dodao je Lutovac.

Po rečima Lutovca, smena čelnih ljudi u Policijskoj upravi za Grad Beograd i Ministarstvu unutrašnjih poslova „koji su komandovali akcijama policijske brutalnosti“ je drugi ključni zahtev koji ni za jednog učesnika protesta nije i ne može biti sporan.

(Beta)

