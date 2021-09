Mađarska pocela izgradnju fabrike za proizvodnu Sputnjika V

NJUJORK – Mađarska je počela izgradnju fabrike za proizvodnju ruske vakcine protiv virusa korona Sputnjik Ve i planira da je završi na jesen sledeće godine, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

On je rekao da će fabrika početi da radi do kraja sledeće godine i ocenio da je to kolasalan doprinos postizanju globalnog cilja održivog snabdevanja vakcinama protiv korona viruisa, prenosi RIA Novosti.

Sijarto je dodao da Mađarska ne bi mogla da sprovede tako brzu vakcinaciju protiv korona virusa da nije dobila rusku vakcinu.

Mađarska je prva zemlja EU koja je odlučila da nabavi vakcinu Sputnjik V i pre nego što je odobri Evropska agencija za lekove.

Sputnjik V potom je nabavila i Slovačka.

(Tanjug)

