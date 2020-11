Madridske vlasti traže da se testovi rade u apotekama

MADRID – Vlasti madridske regije pritiskaju špansku vladu da dozvoli apotekama da naprave veliko antigen testiranje na koronu u toj oblasti, čime je pokrenuta debata na temu efikasnosti ovih brzih testova.

Antigen testovi su manje precizni nego standardni PCR test, ali može da da rezultate za 15 minuta, naspram PCR-a, na koji se nekad čeka danima, prenosi Rojters.

PCR testovi otkrivaju genetski materijal u virusu, a antigen testovi otkrivaju proteine na površini virusa, iako su oba testa napravljena da otkriju aktivne infekcije.

„Svaki dan koji prođe bez odluke španske vlade da angažuje apoteke da izvedu testove je izgubljen dan u borbi protiv pandemije“, rekao je zamenik madridskog regiona Ignjasio Aguado na današnjoj konferenciji za novinare.

Aguado dodaje da je cilj da se dopre do što više Madriđana.

„Ako ne dođemo do svih stanovnika madridske regije pre Božića, moraćemo da pitamo ministra zdravlja zašto se to nije desilo, poručio je on.

Ministar zdravlja je rekao da razmatra o ideji, ali šef za hitne situacije Fernando Simon je rekao da je inicijativa naišla na zabrinutost, uključujući i efikasnost testa, pa i zakonska pitanja.

„Ne možemo da pretpostavimo da bi neko sa simptomima otišao u apoteku kako bi uradio test na koronu. Tu je i opasnost da bi apotekari koji rade test mogli da budu zaraženi“, dodao je on.

Madridska regija je kupila pet miliona antigen testova i dosad je iskoristila 730.000, uglavnom u oblastima gde je veliki procenat zaraženih od korona virusa, a ostatak je upotrebljen u domovima zdravlja, bolnicama i staračkih domovima.

U jednoj od najteže pogođenih oblasti, Valjekasu, stanovnici su rekli da bi hteli da rade test u apotekama, ali pod uslovom da antigen testovi budu besplatni ili veoma jeftini.

Evropska komisija je danas preporučila korisćenje antigen testova samo na ljudima koji već pokazuju simptome korone, rekavši da je ona manje precizna u otkrivanju asimptomatskih slučajeva.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.