Maja Cvetković (E-Play): Neizmerno mi nedostaju koncerti

BEOGRAD – Alternativni beogradski rok bend “E-Play” bio je do nedavno dosta aktivan u doba korone zahvaljujući produkciji novih spotova sa poslednjeg albuma “Sloboda”, a liderka tog sastava Maja Cvetković specijalno za Tanjug kaže da joj neizmerno nedostaju koncerti i susreti s publikom, ali da je svesna zašto mora još da se čeka za nastupe uživo.

Osim što nema koncerata, ne dešavaju se ni promocije novih albuma, singlova, spotova, vinil izdanja, ili se sve seli online u digitalni svet, gde je prisutna distanca, na neki način otuđenje izvođača i publike.

Cvetkovićeva je nedavno viđena na izložbi muzičkih fotografija “Zvuk ženskog srca” autorke Marine Pešić u Galeriji RTS kluba, u zgradi Radio Beograda.

Koncept te izložbe otvorene na Dan žena. 8. mart, zapravo predstavlja fotografije isključivo ženskih izvođača, a uživo je publika mogla da vidi, posle duže pauze i druge pevačice: devojke iz pop rock benda Neverne bebe – Jelena Pudar i Tijana Sretković, regionalna diva Bisera Veletanlić, Romana Slačala – pevačica alternativnog elektro rok sastava Artan Lili, i bluz rok muzičarka Katarina Pejak.

“Koncertne fotografije u ovom trenutku imaju veoma specifičan značaj, jer to je ono što nam svima nedostaje – koncerti, i dok gledam sebe na panou, deluje mi kao neki sasvim drugi život, koji jedva čekam da mi se vrati”, izjavila je Cvetković povodom aktuelne izložbe koja će trajati do 25. marta.

“Moram reći da je ovo retrospektiva jako dobrih koncerata, baš mi je čast da budem u društvu ovih dama na izložbi. Svaka je od njih poseban karakter u ovoj postavci u nizu zaista sjajnih muzičarki”, napomenula je muzičarka.

Članovi benda su bili veoma vredni tokom naleta pandemije, te su tako snimili i objavili spotove za sve preostale pesme sa petog studijskog albuma “Sloboda” (Long Play, 2018) – “Uzmi mi sve”, lyric video klip “Japan”, istoimena pesma “Sloboda” (prvi put u nekom spotu je zaigrala glumica Sloboda Mićalović).

Takođe su izdali i prvi live spot u karijeri za numeru “Srešćemo se neki drugi put” sa tog albuma, a spot obuhvata video snimke sa više od 20 festivala u Srbiji i regionu.

Spot su snimali u rasponu od godinu dana, a zanimljivost leži u tome da je najveći broj kadrova uslikan sa omiljenijih festivala benda: Beer Fest na Ušću u Beogradu, Arsenal Fest u Kragujevcu i filmski festival Cinema City u Novom Sadu.

“Radim na nekim novim pesmama, sada sam u toj fazi stvaranja, pa ćemo videti. Pre neki dan smo imali probu, i zaista mogu reći da odlično zvučimo, sviramo sjajno, kao da se viđamo svaki dan. Bavimo se kreativnim radom i čekamo novo i bolje vreme”, otkrila je basistkinja, autorka tekstova svih pesama, pevačica uspešnog sastava koji postoji već 23 godine.

Učestvovali su i na „Eurosonic Noorderslag“ festivalu (ESNS) u Holandiji koji je ove godine održavan u digitalnom formatu, krajem januara.

U muzičkom programu predstavljena je grupa „E-Play“, na predlog Radio Beograda 1, koji je po 10. put, među 22 evropske radio stanice javnih medijskih servisa Evrope – učesnik ove značajne manifestacije.

Ipak, kako su oni veoma energičan koncertni bend, novi nastupi uživo nikako da se dese.

„Jednostavno čekam. Navikla sam se u ovom periodu da čekam, da budem strpljiva, da znam zašto to mora tako, jasno mi je, jer ljudi mnogo umiru kod nas. Da pogledamo samo koliko je naših kolega otišlo zauvek, kao i meni veoma bliskih ljudi, prijatelja, iz porodice. Tako da je meni lično veoma jasno zašto to sve mora toliko da se čeka”, iskreno je rekla umetnica.

“Verujem da će to biti, da će se konačno desiti nastupi, ali ovolika pauza je morala da se napravi za sve delatnosti koje obuhvataju prisustvo većeg broja ljudi. Ne znam pouzdano dokle bi sve ovo moglo da traje, ali ja znam da mi sve u vezi koncerata izuzetno nedostaje”, nastavlja priču Cvetkovićeva.

Onda je spomenula situaciju koja ju je osvestila koliko su joj potrebni živi nastupi.

“Nedavno sam snimala jednu filmsku muziku, razni muzičari su pevali, puno je bilo učesnika. I kad smo krenuli da sviramo, rekli su nam da svako od nas ima kraću minutažu u tome, eventualno ako neko pogreši, onda će da se ponovi”, objašnjava basistkinja.

“Ja sam svirala taj deo koji mi je bio na raspolaganju, i onda mi je toliko bilo žao što nigde nisam grešila, jer sam želela i dalje da nastupam. Sve je bilo tako kratko, a želela sam još da ostanem. Tada sam snažno osetila koliko mi moj bazični posao veoma nedostaje, i želim da se i dalje time bavim – muzikom. Svi u grupi to volimo da radimo, uložili smo toliko truda u pesme, ali eto, znam zašto mora ovoliko da se čeka”, bila je odlučna autorka.

Ipak, imali su dva koncerta u Beogradu tokom najezde korona virusa: prvo u Bašti rok kluba Fest u Zemunu krajem avgusta 2020, a onda odmah zatim i na Adi Ciganliji početkom septembra, na manifestaciji Beer fest bar, kao zamena za neodržane festivale Beer fest i Beer Garden.

Na Adi su tada svirali i Negative, Neverne bebe. Kiki i Piloti, S.A.R.S., Ničim izazvan.

Lepe vesti su i te da su tri njihova spota “Sloboda”, “Pristanište” i “Šamarčina” u režiji Vuka Protića nominovana za značajnu regionalnu nagradu “Adria Mužik Video Awards 2020” u različitim kategorijama – najbolji rok video, najbolja režija i najbolji video sa porukom.

Takođe, liderka grupe, gitarista Nemanja Velimirović i bubnjar Goran Ljuboja Trut bili su oduševljeni kada im je izdavač objavio prvi vinil u karijeri, upravo za album “Sloboda”.

“Želim da mi bude lagodno da pevam, da ne moram da se tresem da li će se neko u publici razboleti na našem koncertu, treba biti odgovoran za sve to”, jasna je Maja.

“Kada smo imali spomenuto snimanje filmske muzike, ja sam tražila da stavim svoj mikrofon, za svaki slučaj, da se zaštitim. Već imam i ja sama dovoljno jak bojazan od svega toga, mogu misliti kako ima publika.

Moj stav je da je potrebno još samo malo da sačekamo. Ponavljam, dosta naših kolega je preminulo, što je stvarno strašno”, setna je rok umetnica.

“Iskreno, sve mi nedostaje, ne samo susreti sa publikom. Posebno fali i da snimamo novi, šesti studijski album, a opet taj album mora da se finansijski “pogura” od koncerata, sve je to izuzetno povezano”, približila je kako sve funkcioniše.

“Lepo kaže moj bubnjar Trut – “Fali mi kada krenemo na svirku, da stanemo na pumpu, to je sad pravi doživljaj za nas”. A sada je to za nas misaona imenica. Samo se nadam da ćemo svi sačuvati žive glave za tu budućnost pred nama”, zaključila je Maja Cvetković ispred benda “E-Play”.

(Tanjug)

