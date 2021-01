Majk Mišel: Investicije Telenora u godini pandemije 33 miliona evra, unapredjene usluge

Kompanija Telenor uložila je u Srbiji više od 33 miliona evra u 2020. godini samo u infrastrukturu, kako bi obezbedila visoko kvalitetnu i konzistentnu uslugu, izgradila je i 44 nove bazne stanice i ugradila dodatne 4G kapacitete na još 850 lokacija, izjavio je danas generelni direktor Telenora Majk Mišel (Mike Michel).

„Korišćenje internete se konstantno povećava, a epidemija je donela nove rekorde, pa je u našoj mreži prenos podataka porastao za 40 odsto u odnosu na prošlu godinu, a glasovni saobraćaj je porastao 12 odsto“, rekao je Mišel agenciji Beta.

Dodao je da je epidemija donela i porast upotrebe digitalnih kanala, tako da je Telenor postojeće kanale nadogradio novim funkcionalnostima.

„Kao rezultat, mesečno imamo više od milion aktivnih korisnika Moj Telenor aplikacije, koja je jedna od najbolje ocenjenih telekomunikacionih aplikacija na svetu. Takodje, više od 700.000 naših korisnika plaća usluge elektronskim računom svakog meseca, umesto da koriste štampani“, kazao je.

On smatra da su ovo pravi primeri digitalizacije koji pokazuje da su ljudi spremni za promenu, kada se nadje i ponudi pravo rešenje.

„Trenutno razvijamo dva projekta iz oblasti veštačke inteligencije, jer je značaj inovacija tokom pandemije izbio u prvi plan. Ustvari, već smo spremni da napravimo korak napred sa eksperimentisanja na implementaciju sa rešenjima, kao što su rešenje za obradu prirodnog jezika za automatizaciju kontakt centra i tzv. ‘Data Lake’ tehnologija, koja pomaže da predvidimo incidente na mreži 72 sata unapred, sa pouzdanošću od 80 odsto“, rekao je on.

Istakao je da je ukupna baza korisnika Telenora stabilna, i kao prošle godine, ima porast od tri odsto u broju individualnih postpejd korisnika.

„Prema našim podacima, naš trenutni tržišni udeo je stabilan, a radujemo se i izveštaju RATEL-a za 2020. godinu, kako bismo to i potvrdili“, rekao je Mišel.

Ukazao je da Telenor ima ambiciozne planove za sledeću godinu i da će širiti tim kako bi se te ambicije i ostvarile.

„Dok digitalizujemo naše poslovanje i razvijamo rešenja iz oblasti veštačke inteligencije, tražimo sve više IT stručnjaka, kao što su inženjeri, analitičari, programeri, skram masteri (scrum masters)“, rekao je direktor Telenora.

Ocenio je da je konkurencija jaka, ali da Telenor nudi dosta mogućnosti za razvoj karijere i želi da „najbolji i najpametniji ljudi u Srbiji budu deo Telenora“, sa ciljem da se tržište telekomunikacija u Srbiji dalje razvija.

„Medjutim, jasno je da će investicioni planovi za sledeću godinu zavisiti od situacije sa pandemijom korona virusa, ne samo u telekomunikacijama, nego u svim industrijama. Epidemija nije prošla. Ipak, verujem da će 2021. godina biti bolja od ove i ako se to pokaže kao tačno, spremni smo da investiramo u infrastrukturu i nove usluge i više nego u ovoj godini“, rekao je Mišel.

Dodao je da će se u rezultatima za ovu godinu sigurno videti negativan uticaj panndemije.

„Prema našim projekcijama, manjak prihoda samo od internacionalnog poslovanja biće do sedam miliona evra. Sa druge strane, naš doprinos srpskoj ekonomiji ove godine iznosio je 140 miliona evra, od investicija u infrastrukturu do isplata poreza i zarada“, kazao je Mišel.

Ipak, naveo je da Telenor završava ovu godinu sa stabilnom i lojalnom bazom korisnika i kao lider u zadovoljstvu korisnika, za šta je dobio i nekoliko prestižnih medjunarodnih nagrada poput Prve nagrade za korisničko iskustvu u Jugoistočnoj Evropi, Nagrade za Retail akademiju i druge.

„Već treći put zaredom, naša mreža ima najbolji rezultat na nezavisnim uporednim testiranjima mobilnih mreža koje je sprovela medjunarodna kompanija Umlaut“, dodao je on.

Mišel je kazao da se tokom pandemija kompanija starala o zaposlenima kako bi sačuvali zdravlje.

„Na početku pandemije obratili smo posebnu pažnju na roditelje i rizične grupe, omogućili fleksibilno radno vreme i obezbedili zaštitnu opremu. Većina timova i dalje radi od kuće dok brine o starijim članovima porodice, deci koja pohadjaju školu putem interneta, i svim njihovim drugim dnevnim zadacima“, rekao je on.

Govoreći o društveno odgovornom poslovanju Telenora, Mišel je naveo da je vrednost dosadašnjih donacija, kao pomoć u borbi sa opandemijom, iznosila oko 250.000 evra.

„Osim donacija za kupovinu različitih vrsta zaštitne opreme, obezbedili smo puno besplatnih uredjaja i internet saobraćaja najugroženijim grupama studenata i učenika da bismo im omogućili da prate nastavu putem interneta, kao i dosta besplatnih usluga kako bismo našim korisnicima olakšali mere izolacije“, rekao je on.

Dodao je i da su nastavljene i redovne aktivnosti Telenor fondacije, koja je odabrala četiri nova projekta kroz redovni „Otvoreni poziv“, iz oblasti podrške ugroženim grupama, kulture i umetnosti i životne sredine.

„Moram da naglasim da imamo i veoma otvoren i konstruktivan dijalog sa Vladom koji ide u oba smera – šta je to što telekomunikacione kompanije mogu da urade da pruže podršku u trenutnoj situaciji izazvanoj epidemijom, i šta je to što je sektorima industrije i privrede neophodno u svakodnevnom poslovanju kako bi prevazišli te izazove“, rekao je on.

Istakao je da pandemija još nije završena i da će ta vrsta saradnje biti još važnija u narednim mesecima, „jer će oporavak zemlje i industrije biti spor i pun izazova“.

„Ipak, verujem u potencijal srpskog tržišta, posebno u smislu digitalizacije i inovacija, tako da je pred nama dosta posla“, zaključio je direktor Telenora.

