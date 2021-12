Matic: Palić zasluzuje da se nađe u samom vrhu turizma SRB

PALIĆ – Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić posetila je danas Palić i obišla Vikend naselje, radove na izgradnji Akva park i Veliku terase na Ženskom štrandu, gde je održan sastanak sa predstavnicima grada Subotice, AP Vojvodine i preduzeća „Park Palić“.

Ministarka Matić istakla je zadovoljstvo što je imala priliku da se uveri u to kako su sve investicije resornog ministarstva došle u dobre ruke i da je Subotica opravdala poverenje.

Od 2015. godine do 2020. godine uloženo je 293 miliona dinara, u različite infrastrukturne projekte. Za završetak Avantura parka i rekonstrukciju parkinga opredeljeno je 22 miliona dinara, rekla je ona novinarima.

„Nadam se da ćemo sa prestankom pandemije, a do 2024. godine biti u mogućnosti da iz budžeta izdvajamo više sredstava za sva turisticka mesta prve kategorije. Što se tiče Palića, Akva park je kapitalni projekat koji se mora uzeti u razmatranje u narednoj godini. Daćemo svoj doprinos da se zajedno sa lokalnom i pokrajinskom Vladom privedemo kraju to tokom naredne godine. Pružićemo prodršku i za rešavanje problema Vikend naselja, od pravne do finansijske pomoći. Palić zaslužuje da se u narednih pet godina nađe, ne među prvih šest u Srbiji kao što je sada, nego čak u prva dva turistička mesta prve kategorije“, rekla je Matićeva.

Osvrnula se i na činjenocu da je korona virus ostavio velike posledice u sektoru turizma koji je na golobalnom nivou pretrpeo ogromne gubitke.

„Procena je da je na svetskom nivou zbog pandemije sektor turizma ima ukupan gubitak od dva biliina dolara, te da se vratio na nivo koji je bio 1991. godine. Naša zemlja je pak zaključno sa novembrom ove godine, imala čak 2,5 miliona turista, vecinom domaćih, ali i stranih. Porast stranih turista se osetio narocito onda kada se naša zemlja našla na „zelenoj listi“, pa je skok stranih turista bio za 73 odsto“, navela je ona.

„Broj ukupnih noćenja do novembra ove godine je 10 miliona, što je gotovo kao u najboljoj sezoni koja je zabeležena 2019. godine kada je ta brojka iznosila 10 miliona i 100 hiljada poseta. Zaključno sa septembrom tekuće godine ostvaren je priliv od milijardu i 150 miliona evra“, kazala je Matić.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ištvan Pastor, kazao je posle sastanka sa ministarkom Matić da su uspeli da predoče probleme i govore o rezultatima zajedničkih napora i rada u prethodno periodu, kao i da se dogovore o tome šta bi trebalo u narednom periodu realizovati.

„Prvenstveno se mora rešiti problem napuštenih zgrada i devastiranih sredina u Vikend naselju, koji su svega pedesetak metara od palićkog jezera. U pitanju je oko 380 objekata kojima se mora definisati vlasnička stuktura. Dogovoreno je da u narednoj godini definišemo projekat koji će uz pomoć Ministarstva narednih godina isti rešiti“, rekao je Pastor novinarima.

„Tu je i Akva park, za čiji završetak bi trebalo pronaći nedostajuća finansijska sredstva. Po proceni koja je rađena početkom septembra ove godine, nedostaje oko 504 miliona dinara za završetak poslova, a ako bi imali neophodan novac i radovi se nastavili početkom naredne godine, Palić bi imao završen Akva park do otvaranja turističke sezone, odnosno za tri do četiri meseca“, kazao je Pastor.

Valerija Denč, direktorka Parka Palić, istakla je kako je u ovoj godini sredstvima resornog Ministarstva završena prva faza rekonstrukcije javnih toaleta na Palicu, dok se naredne očekuje nastavak rekonstukcije objekata. Uređen je i parking sa 61 mestom, oko kog su zasadenja drveća.

Završen je i Avantura park, koji je sada uvršten u ponudu Zoo vrta Palić i ovom prilikom je predat na upotrebu gradu Subotici.

„Palić je najbolji primer saradnje sva ti nivoa vlasti – lokalne, pokrajinske i republičke. Ove godine pomoć resornog Ministarstva iznosila je 12 miliona dinara, dok je Grad izdvojio dva miliona dinara za završetak projekta Avantura parka. Drago nam je što Ministarstvo reaguje na sve naše zahteve i omogućava nam da Palić bude jedan od šest turističkih destinacija prve kategorije u Srbiji, i zahvalni smo što vidimo spremnost da se takva saradnja i u budućnosti nastavi“, rekao je gradonačelnik Subotice, Stevan Bakić.

Ministarka Matić će kasnije posetiti i Crveno selo u Subotici, tačnije emisioni objekat i zvanično pustiti u rad nove radijske FM predajnike koji će omogućiti bolju pokrivenost stanovništva signalima programa radio Beograda i radio Novog Sada.

(Tanjug)

