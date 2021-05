Matić: Uspešni dogovori o letnjoj turističkoj sezoni

BEOGRAD – Ministarka turizma, trgovine i telekomunikacija Srbije Tatjana Matić govorila je danas u jutarnjem programu TV K1 o uslovima putovanja naših turista u inostrantvo i o uspešnim dogovorima sa partnerima u inostranstvu uoči ovogodišnje letnje turističke sezone.

Ona je podsetila da je letnja turistička sezona u Grčkoj otvorena pre nekoliko dana i da su i dalje na snazi ista pravila: da deca starija od 5 godina moraju imati PCR test, da odrasli mogu da uđu u Grčku ili sa potvrdom o revakcinaciji starom najamnje 14 dana ili sa negativnim PCR testom na korona virus ne starijiim od 72 sata.

Ministarka Matić nije isključila mogućnost da bi mere koje su trenutno na snazi mogle biti ublažene tokom sezone, pa bi u tom smislu našim građanima koji idu na odmoru Gračku već od juna mogao biti dovoljan samo antigenski test.

„Odluka o ublažavanju mera zavisi isključivo od nadležnih u Grčkoj. Oni su najavili postupno ublažavanje mera u pet faza. U početku, mere će biti restriktivnije, ali su naše kolege iz vlade Grčke izrazili nadu da će već od juna mere biti ublažene. Za sada, svi naši građani mogu da otputuju u Grčku sa potvrdom o revakcinaciji ili sa digitalnim sertifikatom. Oni koji se nisu vakcinisali moraju imati negativan rezultat PCR testa, s tim da se na granici od naših turista može tražiti da ponovo urade test. Konačno, pri ulasku u Grčku, naši građani moraće da popune tzv. PLF formular. Želim da istaknem da će ista pravila važiti i za sve Grke koji turistički dolaze u Srbiju“, ukazala je ministarka Tatjana Matić i podsetila da je u Grčkoj i dalje na snazi policijski čas od pola jedan noću do 4 časa ujutru, kao i da će na plažama i na javnim mestima biti obavezno držanje propisane distance i nošenje zaštitnih maski.

Ministarka je istakla da su vlada Srbije i ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija Srbije žurili da se što pre postigne dogovor sa Grčkom, jer je oko 220.000 naših građana prošle godine platilo letovanje agencijama, agencije su tim novcem platile svojim grčkim partnerima, pa je zbog zabrana taj novac od prošle godine praktično zarobljen.

Matićeva je podsetila da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno najavio sličan sporazum i sa Egiptom.

„Trenutno je za odlazak u Egipat potrebno da naši građani imaju negativan rezultat PCR testa, ali su u toku pregovori o priznavanju naših seretifikata o vakcinaciji, kao i inicijativa da se Egipćanima omogući brže izdvanja viza za grupne posete. Naši građani će moći da putuju i u Tursku samo sa našom potvrdom o vakcinaciji, a isto pravilo će važiti i za turiste koji iz Turske dolaze na odmor u Srbiju. Mi smo dozvolili da turski turisti koji su vakcinisani mogu da dovode svoju decu ispod 18 godina koja ne moraju da se testiraju, ali to važi i za naše građane koji idu na odmor u Tursku. Kada govorimo o Hrvatskoj, tamo su dva dana nakon našeg sporazuma sa Grčkom unilateralno doneli odluku da se prihvataju naše potvrde o vakcinaciji, pa je ulazak u Hrvatsku za građane Srbije dozvoljen bez posebnih restrikcij“, predočila je ministarka Matić.

Putovanja u Crnu Goru za građane Srbije biće dozvoljena takođe bez restrikcija.

„Vlada u Podgorici najavila je i da će omogućiti besplatno testiranje za građane Srbije ukoliko se u međuvremenu promene propisi i bude neophodna potvrda o negativnom testu na korona virus za one koji se vraćaju u Srbiju iz inostranstva“, rekla je ministarka turizma, trgovine i telekominikacija Tatjana Matić i naglasila da je sve rečeno potvrda velike borbe za oživljavanje turizma u celom regionu.

„Kriza je donela promene prioriteta i u razvoju turizma. Sve se više govori o ekološkom održivom turizmu i to će biti glavna tema predstojećeg Sajma turizma u Madridu. Insistira se na manjim turističkim destinacijama i lokalitetima sa etno ili ekološkim sadržajima. To je prilika i za Srbiju i morali bismo da iskoristimo tu šansu. Mi smo lider u regionu po broju vakcinisani i imamo etno i ekološki turizam u ponudi, ali moramo raditi na tome da unapredimo smeštajne kapacitete i kvalitet usluga. Nama je značajan i kongresni turizam i veoma je važno da smo doneli odluku da oživimo i ovu turističku aktivnost, koji donosi velike prihode i dozvolimo naučne skupove do 100 ljudi“, rekla je ministarka Matić.

Ona je dodala da bi sledeće nedelji trebalo da bude potpisan i sporazum o ukidanju rominga sa Grčkom, kao i da se očekuje da bi sporazumi o ukidanju rominga trabalo da počnu da se primenjuju od 1. jula u svim zemljama zapadnog Balkana.

„Moram da ponovim da je vakcinacija u Srbiji od izuzetnog značaja za naše društvo, pa i za oporavak našeg turizma“, zaključila je ministarka i pozvala sve koji se do sada nisu vakcinisali da to učine bez odlaganja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.