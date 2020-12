Medicinska sestra primila vakcinu i pala u nesvest – u programu uživo (video)

Tifani Dover, glavna sestra bolnice u Čatanugi bila je među prvima koja je primila Fajzerovu vakcinu protiv korona virusa, zbog čeka je i izabrana da o ovom iskustvu govori za medije. Samo 17 minuta nakon što je dobila lek, pred kamerama je izjavila da oseća vrtoglavicu, a ubrzo zatim je i pala u nesvest.

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain.

“It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc

— Breaking911 (@Breaking911) December 18, 2020