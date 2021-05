Mediji u regionu o dodatnom stimulisanju vakcinisanih u SRB

BEOGRAD – Gotovo svi elektronski mediji u regionu preneli su danas najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će vakcinisani građani dobiti 3.000 dinara dodatne finansijske pomoći.

Mediji u regionu, inače, u kontinuitetu prate situaciju sa vakcinama u Srbiji, a najava predsednika Vučića o dodatnom stimulisanju za vakcinisane izazvala je posebnu pažnju, kao i da obolelima od korona virusa, koji ne žele da se vakcinišu, neće biti priznato plćeno bolovanje.

Al Džazira balkans prenela je da je Vučić rekao da se sinoć kasno konsultovao sa premijerkom Anom Brnabić i da su odlučili da vakcinisanim građanima bude isplaćeno dodatnih 3.000 dinara, odnosno 25 evra.

Radio Slobodna Evropa je prenela da je Vučić najavio da će sa 3.000 dinara li 25 evra dodatno biti stimulisani svi građani koji se vakcinišu makar jednom vakcinom.

Vučić je, prenosi RSE, najavio da na tu pomoć mogu da računaju stariji od 16 godina koji su već vakcinisani i on koji to učine do 31. maja ove godine.

Splitska Slobodna Dalmacija je takođe prenela informaciju da će u Srbiji vakcinisani građani biti dodatno nagrađani s 3.000 dinara, odnosno 200 kuna.

Oni pišu i da je Vučić najavio da onima koji ne žele da se vakcinišu neće bit priznato plaćeno bolovanje, ako se zaraze korona virusom.

Vučićevu najavu preneli su sarajevski Avaz, kao i hrvatski Index.

(Tanjug)

