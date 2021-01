Meksiko očekuje rusku vakcinu uskoro

MEKSIKO SITI – Meksiko bi mogao da dobije rusku vakcinu protiv korona virusa u bliskoj budućnosti, izjavio je danas predsednik Andres Manuel Lopez Obrador na konferenciji za novinare.

„Čini se da je vakcina koja se razvija u ruskim laboratorijama pokazala dobre rezultate, a vakcinu možemo očekivati uskoro“, rekao je on, dodajući da je zamenik meksičkog ministra zdravlja Hugo Lopez-Gatelj do takvog zaključa došao tokom svog putovanja u Argentinu, prenosi Tas s.

Slično tome, Meksiko očekuje vakcine kineskih proizvođačaa. „Sve će zavisiti od onoga što je na raspolaganju“, dodao je predsednik.

Meksiko je 24. decembra započeo vakcinaciju, a zdravstveni radnici i predstavnici najugroženijih grupa stanovništva su dobili prioritet. Do sada je vakcinisano 58.000 ljudi. „Među državama Latinske Amerike i dalje smo zemlja sa najvećim brojem vakcinisanih ljudi“, primetio je predsednik.

Prema zvaničnim podacima, u Meksiku je od kraja prošlog februara potvrđeno 1.493.569 slučajeva korona virusa, 131.031 pacijenta je umrlo, a preko 1,1 milion se oporavilo.

(Tanjug)

