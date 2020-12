Meksiko: Prve vakcine stižu početkom januara 2021. godine

MEKSIKO SITI – Prve doze vakcina protiv korona virusa stići će u Meksiko početkom januara 2021. godine i najpre će biti vakcinisani medicinski radnici, a potom će se, u drugoj polovini meseca, početi vakcinacija starijih građana, najavio je meksički predsednik Manuel Lopez Obrador.

U Meksiko su do danas stigle dve isporuke Fajzer/Biontekove vakcine, a predsednik Obrador je podsetio da će do marta biti dovoljno doza vakcina za imunizaciju od 700 do 750 hiljada građana, prenosi Rojters.

Meksiko ima dogovor o kupovini 35 miliona doza vakcina od kineske farmaceutske kompanije KanSino Biolodžiks koje će početi da stižu tokom januara i koje se administriraju u jednoj dozi za razliku od Fajzer/Biontek preparata koji se administrira u dve doze.

U poslednja 24 sata u Meksiku je potvrđeno 6.217 novozaraženih, ukupno 1.383.434 i još 400 preminulih kovid pacijenat, ukupno 122.426 od početka pandemije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.