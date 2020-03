Merkelova odlazi u karantin – bila u kontaktu sa inficiranim korona virusom (video)

Nemačka kancelarka Angela Merkel odlazi u kućni karantin, nakon što je utvrđeno da je bila u kontaktu sa inficiranim koronavirusom, saopštila je nemačka Vlada.

BREAKING: The German Chancellor Angela Merkel has been quarantined after a doctor she had been in contact with tested positive for #coronavirus.

