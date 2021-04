Mijatović: Pobeda fudbala i UEFA, jer fudbal pripada svima

MADRID – Ovo je velika pobeda UEFA, pobeda fudbala, jer fudbal treba da pripada svima“, izjavio je Predrag Mijatović za televiziju K1 nakon što je i definitvno propao projekat 12 bogatih klubova o formiranju evropske Superlige.

„Ta ideja je postojala već desetak godina, gde veliki žele da razmišljaju samo o sebi, zaboravljajući druge klubove koji su jako važni da bi fudbal bio ono što jeste, pristupačan svima i da svi kroz takmičenje jednog dana mogu da urade nešto veliko“, istakao je legendarni fudbaler Partizana i Reala i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije.

On je naveo da su se klubovi poput minhenskog Bajerna i PSŽ-a poneli vrlo inteligentno u celoj situaciji, jer su shvatili da kreiranje novog takmičenja bez konsultacija i i saglasnosti UEFA može biti kontraproduktivno.

„Takav stav Bajerna i PSŽ-a bio je iznenađenje za ovih 12 klubova, koji nisu na pravi način procenili kakva će biti reakcija navijača i fudbalskog sveta. Bili su malo zatečeni, jer to nisu očekivali“.

Mijatović je konstatovao da je pandemija korona virusa u značajnoj meri otežala finansijsko poslovanje klubova, što je u velikoj meri i ubrzalo ideju o pokretanju Superlige.

„Sve se naravno vrti oko novca. Ako govorimo konkretno o Realu, klub nema vlasnika, već su to navijači, odnosno članovi kluba. Real nije u stanju da zatvori budžet, a to je problem koji se javljao i prethodnih godina. Zato su procenili da treba napraviti takmičenje koje će njima doneti benificije zaboravivši osnovnu stvar, a to je da fudbal ne pripada samo velikim klubovima“.

Mijatović je je komentarisao i činjenicu da se u ceo slučaj uplela politika, a svoj negativan stav o kreiranju evropske Superlige prvi je izneo britanski premijer Boris Džonson.

„Svakako je postojao uticaj politike, ali ne po principu vi to ne možete da uradite, već u kontekstu da o svemu tome se nisu uvažavala mišljenja navijača, odnosno onih zbog kojih fudbal postoji i koji plaćaju ulaznice. Političko protivljenje, osim u Engleskoj, iskazale su španska i italijanska vlada. Klubovi su to uradili brzopleto, bez precizne studije šta dalje ako ne budu imali podršku. Bili su dosta sebični“.

Mijatović je naglasio da bi eventualno formiranje evropske Superlige bilo pobugno za srpski fudbal, ali i fudbal u ostalim, fudbalski siromašnijim zemljama.

„Definitivno, Liga šampiona ne bi bila atraktivna kao ranije. Bilo bi dosta komplikovano za afirmaciju igrača i dalji razvoj manjih klubova. Takođe, postavljalo se i pitanje šta bi bilo sa igračima koji bi učestvovali u Superligi, da li bi mogli da učestvuju na svetskim i evropskim prvenstvima. Ali, na svu sreću, situacija se vraća u normalu. Da se Superliga pokrenula, to bi donelo mnogo problema“.

Agencija Frans pres juče je objavila da je Privredni sud u Madridu zabranio UEFA i FIFA da preuzima pravne radnje protiv Superlige, a Mijatović ne očekuje da će posle svega doći do velikih sudskih sporova.

„Mislim da su klubovi koji su imali ideju da se formira Superliga dobro proanalizirali sve pravne mogućnosti u tom procesu. Ali, zaboravili su osnovnu stvar, a to su navijači, fudbaleri i treneri i tu je nastao problem. Verovatno će UEFA i Superliga sada pokušati pravno da reše ovu situaciju, a da ne dođe do velikog konflikta. To su svakako stvari koje treba izbeći. Fudbal je najpopularniji sport, ne trpi ovu polemiku i sve mora da se reši dijalogom“, zaključio je Mijatović.

