Mikec: Idemo u veliku bitku da damo sve od sebe

TOKIO – Mnogo sam zreliji, pametniji, iskusniji nego 2008. godine u Pekingu, ali i pored toga i mene, kao ostale sportiste očekuje jedno potpuno novo iskustvo, izjajvio je reprezentativac Srbije u streljaštvu Damir Mikec pred početak Olimpijskih igra u Tokiju.

Mikec je od najskusnijih srpskih sportista u olimpijskom timu za Tokioa, a jedini je član streljačke reprezentacije koji iza sebe ima tri učešća na najvećoj svetskoj smotri sportista.

„Mnogo sam zreliji, pametniji, iskusniji nego 2008. godine u Pekingu, ali i pored toga i mene, kao ostale sportiste očekuje jedno potpuno novo iskustvo. Biće ovo specifične Igre, zbog svih pravila koja je neophodno poštovati zbog pandemije korona virusa. Ipak, nećemo dati da nas to omete“, rekao je Mikec, prenosi Streljački savez Srbije.

Mikec je istakao da se, pre svega nada, da će svi naši sportisti biti zdravi.

„Suština Olimpijskih igara je Olimpijsko selo. Sjajno je imati osećaj da si i ti jedan od odabranih da budeš među najboljim svetskim sportistima na najvecsheem sportskom događaju. Nadam se da mere zaštite od koronavirusa neće mnogo pokvariti olimpijski duh, ali moramo svi da budemo oprezni. U Tokio ide iskusna i mnogobrojna srpska streljačka ekipa. Svi su u potpunosti zaslužili učešsće na Igrama velikim radom i trudom. Idemo u veliku bitku da damo sve od sebe i uz nadu da će sve ono što smo radili prethodnih pet godina dati dobar rezultat“.

Mikec startuje već prvog dana OI, u takmičenju vazdušnim pištoljem, a kasnije ga očekuje miks sa Zoranom Arunović.

„U takmičenju vazdušnim pištoljem će nas biti dosta manje nego obično, jer nikad do sada nije bilo teže kvalifikovati se za OI u mojoj disciplini. Startovaće 36 strelaca. Posle Rio de Žaneira, disciplina malokalibarski pištolj slobodnog izbora više nije u olimpijskom programu. A većina strelaca koji gađaju vazdušnim, takmiče se i pištoljem slobodnog izbora i imali smo šanse da kvote „ciljamo“ u dve discipline. Sada nam je ostala samo jedna i bilo je daleko teže izboriti mesto na OI. Sama činjenica je da su svega desetorica strelaca iz Evrope izborili kvotu vazdušnim pištoljem, mnogo govori o kvalifikacionom procesu“.

Od dosadašnja tri učešća na OI, Damiru su u najlepšem sećanju ostale Igre u Pekingu 2008, ne samo zbog toga što mu je to bio olimpijski debi.

„Kinezi su napravili spektakl, uložili velika sredstva i pokazali da su velika sila. Kada se setim ceremonije otvaranja i sada se naježim. Tada je za mene, kao debitanta, sve bilo novo. Ceremonija i cela organizacija je na mene ostavila jak utisak. Međutim, Jasna Šekarić, kojoj su to bile šeste Olimpijske igre mi je kazala da tako nešto do tada nije videla“, kaže Mikec.

„Nezaboravni su i prvi ulazak u olimpijsko selo, upoznavanje sportista koje sam do tada viđao samo na televiziji. Ujedno, u Pekingu sam ostvario i do sada najveći uspeh na Olimpijskim igrama, osvajanjem sedmog mesta. U Londonu i Rio de Žaneiru nije sve išlo kao što sam planirao. Pre devet godina u Londonu me je samo jedan krug delio od finala, bio sam s jedne strane vrlo blizu, a opet daleko od borbe za medalje. Izgleda da mi istočna hemisfera bolje „leži“ od zapadne“, uz osmeh kaže Mikec i dodaje.

„Nadam se da ću u Tokiju uspeti da nadmašim rezultat iz Pekinga“, zakjljučio je Mikec.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.