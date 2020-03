Milanović apelovao da građani poštuju mere

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović saopštio je da je potpisao ismenjeni Zakon o sistemu civilne zaštite koji daje veća ovlašćenja Štabu civilne zašti, a s ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusom I zadatkom zaštite zdravlja stanovništva.

„Molim vas i očekujem od svih nas da se ozbiljno pridržavamo uputstava koje taj štab donosi“, rekao je Milanović u obraćanju građanima.

Poručio je da će lična odgovornost i pridržavanje pravila činiti razliku između uspeha i neuspeha, ali ne i između života i smrti jer, kako je rekao, kriza ipak nije tolika.

Dodao je da je dobro što je Hrvatska od početka krizi pristupili relativno ozbiljno i nismo pribegli panici.

„Ovo je bolest koja pogađa i fatalno pogađa one starije i bolesnije među nama. Naš zadatak je, sada kad smo toga potpuno svesni, da učinimo sve da zaštitimo naše majke i očeve, bake i dedove, babe i didove, none, jer to su ljudi koji su nas podizali i brinuli za nas celog našeg života, i to je, ako ništa drugo, ako ćemo samo tako gledati, a pre svega moramo tako gledati, naša ljudska obaveza”, rekao je Milanović.

Pozvao je na zahvalnost zdravstvenim radnicima, koji u ovoj krizi mogu i sami biti zaraženi.

Rekao je da Hrvatska nije ratu, ali jeste u izazovu, krizi, koja će proći, ali će posledice, pogotovo ekonomske i socijalne, ostati.

„Pitanje je u kom ćemo trenutku moći u potpunosti otvoriti granice“, rekao je Milanović u obraćanju građanima na HRT-u.

Poručio je da podržava privremene mere vlade s ciljem zaštite privrede.

Komentarišući kritike zbog navodnog nedovoljnog testiranja u Hrvatskoj rekao je da nema jedinstvene prakse, da sistem zasad pokazuje solidne rezultate I da smatra da ga se I dalje treba pridržavati.

Istakao je da će šteta u privrediti biti sigurno značajna, I da to treba prihvatiti.

(Tanjug)