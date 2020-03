Milanović: U postupanju u HR nije bilo grešaka

ZAGREB – Povodom pojavljivanja korona virusa u Hrvatskoj, prvi put danas se oglasio predsednik Zoran Milanović, koji je rekao da ne želi da unosi pometnju, ali da oseća svojom dužnošću da se obrati i kaže da misli da u postupanju do sada nije napravljena nijedna greška.

„Mislim da do sada nije napravljena nijedna greška, to jesu pravi potezi. Pristup rešavanju ovog problema i nošenja s ovim izazovom nije isti u svim državama. Ovde igra faktor i sreća, kad vidimo što se dogodilo u Italiji, u državi koja je toliko razvijena, bogata, koja ima takvu tradiciju, onda vidimo da je i faktor sreće jako važan, ali isto tako i permanentno delovanje i analiziranje. Pratiću razvoj situacije i dalje, to je sve što mogu u ovom trenutku, više od toga ne želim, jer mislim da mogu uneti samo pometnju“, rekao je Milanović.

Smatra da je i dobra odlukao obustaviti nastavu u školama i na fakultetima.

Ukazao je na potrebu socijalne distance na koju, kako je rekao, građani nisu naviknuti, ali bi trebalo malo više da se povuku u svoj nukleus, u porodicu i što manje izlaze napolje.

(Tanjug)