Milica Zarić: BDP doživljava renesansu

BEOGRAD – Dramsku umetnicu Milicu Zarić u matičnom Beogradskom dramskom pozorištu u junu očekuje rad na pripremi predstave „U raljama života“, a glumica za Tanjug kaže da je presrećna što upravo BDP dolaskom novog upravnika doživljava umetničku renesansu.

Od dolaska Juga Radivojevića na mesto direktora Beogradskog dramskog pozorišta 2019. godine, popularni Teatar na Krstu je obogatio glumački ansambl, unapredio repertoar i pružio priliku najznačajnijim rediteljima iz Srbije i regiona.

Zvezde srpskog glumišta Branka Katić i Mirjana Karanović postale su deo BDP-a. Reditelji Tomi Janežič, Sebastijan Horvat i Dijego de Brea iz Slovenije, Lenka Udovički ili Ivica Buljan iz Hrvatske, Jagoš Marković i Boris Liješević iz Srbije stvaraju u BDP-u.

Zarićeva napominje da je članica BDP-a već 20 godina i da je pre dolaška Juga Radivojevića pozorište bilo u najmračnijem periodu u svojoj istoriji.

„Nisam verovala da je u kratkom vremenu moguća tako velika promena u pozorištu kao što je to bio slučaj u BDP-u. Od teatra koji nije zapažen na mapi Beograda, BDP je postalo prepoznatljivo pozorište u regionu“, kazala je Zarićeva, koja je deo predstave „Sumrak bogova“ u režiji Jagoša Markovića.

„Reditelj je okupio zaista fantastičnu ekipu, i tu predstavu smo radili kao neki san. Bilo mi je čudesno da posle slabog perioda ovog pozorišta, ođednom radimo nešto tako dobro i uspešno“, kaže glumica i dodaje da je za nju poseban umetnički izazov bio savladavanje uloge u predstavi „Čitač“ Borisa Liješevića.

„Biti deo višeslojne predstave ‘Čitač’ izazov je za svakog glumca. Srećna sam što sam deo tog pozorišnog praznika“, kazala je Zarićeva.

Sledeći izazov za nju je takođe poznat naslov – „U raljama života“, prema istoimenom romanu Dubravke Ugrešić, u režiji Andreja Nosova, a prema dramatizaciji čuvene Biljane Srbljanović.

„Ne opterećujem se time što me čeka još jedan, treći zaredom projekat prema poznatom romanu ili filmu, već mi je divno što imam priliku da igram u predstavi po velikom delu. U suštini, tada budu samo veća očekivanja drugih ljudi, a ja nemam ni strah ni zaziranje od toga, već samo radost. Što je bolji tekst, lepši je posao. Svi se radujemo premijeri koja je zakazana za oktobar“, objasnila je Milica Zarić.

Prema njenim rečima, vreme pandemije korona virusa bilo je izrazito zahtevno za sve umetnike.

„U vreme pandemije glumce je održala odluka da ne posustanu. U ovim vremenima je lakše raditi, kad je nešto konstruktivno, kreativno i zanimljivo, okruženi dobrim kolegama“, kazala je Zarićeva.

U naletu hiper produkcije TV serija, imala je priliku da igra u čak četiri projekta paralelno – mini serije „Delirijum tremens“ i „Žmurke“, i veoma dugačke serije „Moja generacija Z“ i „Žigosani u reketu“.

Skroz različite uloge i žanrovi, sve u isto vreme.

„Bilo mi je izazovno, ali inače ne prihvatam takve okolnosti, da radim sve istovremeno. Sve su to serije koje sam želela da radim. Goran Marković me je zvao da radim film i seriju ‘Delirijum“, u čijoj sam istoimenoj predstavi igrala u originalnoj postavi. Tada sam snimala ‘Žigosane’, ali sam želela da uklopim i ovo. Onda me je zvao reditelj Miloš Petričić za ‘Moju generaciju Z’, a sa njim sam radila svoj prvi film ‘Skoro sasvim obična priča’, tako da nisam mogla da odbijem“, kazala je Milica Zarić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.