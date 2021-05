Milion dolara završilo u đubretu, nećete verovati šta se posle desilo

Lea Rouz Fijega iz države Masačusets je u martu kupila lutriju „grebalicu“ gde je maksimalni dobitak bio milion dolara i, misleći da nema dobitka, zamolila vlasnika prodavnice gde ju je kupila da listić baci u đubre.

Lea kaže da je lutriju platila 30 dolara i da je žurila da se vrati na posao nakon pauze za ručak. Na brzinu je izgrebala karticu i mislila je da nije ništa dobila. Karticu je dala prodavcima da je bace.

Sin vlasnika prodavnice Abhi Šah je primetio da nisu izgrebani svi brojevi do kraja, pa je on to učinio, i ustanovio da kartica donosi dobitak od milion dolara. Pošto je Lea Fijega redovna mušterija, porodica se setila da je baš ona kupila tu srećku i poslala je sina da je pronađe na poslu.

Kada se momak pojavio, prvo je pomislila da je možda zaboravila da plati račun, a on joj je objasnio da mora da krene sa njim, jer će joj to promeniti život. Na njegovo insistiranje, Lea je otišla u radnju, gde su joj vlasnici saopštili da je dobila milion dolara. U šoku je plakala i grlila ih.

Fijegova je rekla da se oseća dvostruko srećno, jer je u januaru jedva ozdravila od koronavirusa, što se može meriti „kao dobitak na lutriji“.

Prodavnica dobija od državne komisije za lutriju bonus od 10.000 američkih dolara za prodaju dobitne karte, a Fijegova je rekla da je porodici dala dodatnu nagradu. Ostatak će čuvati, kako bi bezbrižno provela penzionerske dane.

Mnogi se nakon ovakve priče pitaju koliko bi ljudi uradilo isto što i vlasnici prodavnice iz Masačusetsa.

Šta biste vi uradili?

