Ministar upozorava:Govoriti o normalnosti znači varati ljude

TRST – Ministar regionalnih poslova Frančesko Boča upozorio je povodom ukdanja pojedinih mera ograničenja slobode kretanja mera predsednike regija koji nameravaju da dozvole otvaranje nekih aktivnosti da moraju preuzeti odgovornost za to.

„Govoriti o normalnosti znači variti ljude, jer ako ranim otvaranjem pogrešite, poništavate sedmice odricanja i zrtve koje smo do sada podneli. One koji u ovih 45 dana nisu naučili lekciju, jer im je „glavni bog novac“ podsećam da Italija ima 160 hiljada zarazenih i vise od 20 hiljada umrli. Oni koji misle da će budućnost biti ista kao prošlosti bez koronavirusa, nisu razumeli u koju fazu je usao svet“ , poručio je on.

AP Photo/Luca Bruno

(Tanjug)