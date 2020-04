Ministarstvo: U pogonima Jure u Nišu, Leskovcu i Rači nema propusta u nadležnosti inspekcije rada

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da tokom tri vanredna inspekcijska nadzora u proizvodnim pogonima kompanije Jura u Nišu, Leskovcu i Rači, nisu utvrdjeni propusti u nadležnosti Inspekcije rada.

U saopštenju se navodi da su nadzori izvršeni povodom prijava da se u toj kompaniji ne poštuju pravila i mere u ingerenciji inspekcije rada, a usled vanrednog stanja u zemlji izazvanog epidemijom korona virusa.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović juče je izjavio da je dobio izveštaj inspekcije rada u kom se kaže da se u fabrikama u tom gradu ne poštuju sve preporuke Zavoda za javno zdravlje Leskovac.

Cvetanović je kazao da je od kompanije Jura u Leskovcu dobio pismo u kome ga mendžment moli da posreduje u povratku 170 radnika na posao koji su bili u izolaciji zbog sumnje da su inficirani korona virusom.

On je pismo nazvao „tužnim“ i kazao da je menadžment u pismu naveo da se firma nalazi u teškom stanju, da može da dodje do gašenja proizvodnje u Leskovcu i preseljenja u neku od okolnih zemalja.

„Trenutna situacija je neodrživa i može doći do gašenja postrojenja i prebacivanja istog u neku od okolnih zemalja. Molimo da podržite vraćanje 170 zaposlenih na posao od 27. aprila. Oni mogu biti i testirani“, pročitao je Cvetanović deo pisma kompanije Jura.

Dodao je da su pre nekoliko dana radnici te firme bili kod njega u kabinetu i da se nakon razgovora ponovo došlo do zaključka da može da se radi ukoliko se poštuju preporuke Zavoda za javno zdravlje Leskovac, date odmah posle informacije o prvom slučaju infekcije korona virusom u Juri i posle štrajka radnika.

Pogon Jure u Rači radi od utorka punim kapacitetom sa oko 1.100 radnika u tri smene, dok su radnici pogona u Nišu i Leskovcu, njih ukupno oko 5.200, pozvani da se vrate na posao od ponedeljka 27. aprila.

Proizvodnja u pogonima te kompanije je obustavljena nakon što je jedan broj radnika oboleo od korona virusa, a najveći broj njihovih kolega odbio da udje u fabrički krug, uz obrazloženje da poslodavac nije ispoštovao mere zaštite uvedene u vreme epidemije korona virusa, da nemaju neophodnu zaštitnu opremu.

