Misterija mesta u Lombardiji – nula zaraženih korona virusom (video)

Lombardija je bila italijanska regija najviše pogođena koronavirusom, odakle su stizali dramatični podaci i slike o broju zaraženih i preminulih. Međutim, mesto Ferera Erbonjone u opštini Pavija u Lombardija, ušlo je u fokus znatiželje naučnika jer u njemu nije zabeležen nijedan slučaj zaraze.

Neurološki institut Mondino u Paviji odlučio je da u svojoj imunološkoj laboratoriji ispita slučaj Ferere Erbonje, a sve uz podršku gradonačelnika tog malog mesta od 2.000 stanovnika, koji je po struci profesor sudske medicine.

„Odabrali smo Fereru jer je to zajednica u kojoj se još nije dogodio slučaj koronavirusne infekcije“, rekao je Livio Tronkoni generalni direktor Instituta.

Institut će vršiti testiranje na prisustvo antitela kod stanovnika, za šta se već javio veliki broj meštana ovog mesta.

Gradonačelnik Đovani Fasina ne veruje da je za nula slučajeva u Fereri Erbonji zaslužna genetika, već da su njegovi stanovnici isti kao i svi ostali. On je za lokalne medije rekao da je to samo nepredviđena situacija jer je očigledno da je stanovništvo odano poštovanju mera predostrožnosti donetih u uredbama.

„Naše stanovništvo ima prosečno visoku starosnu. Postoji visoka osetljivost“, naglasio je Fasina.

Ali Ferera bi mogla da bude dobra laboratorija.

„Zato je od Institura Mondino zatraženo nezavisno savetovanje radi tehničko-naučne analize rezultata uzoraka, koje je sprovela spoljnja laboratorija, a koji je pogodan za poređenje metode za određivanje antitela protiv Sars-Cov-2“, objasnio je Institut u saopštenju.

Antitela trebalo bi da pokažu kontakt organizma s virusom.

Fasina kaže da je cilj istraživanja da se utvrdi da li su antitela dovoljna da se kaže da li je populacija imuna.

„Uveren sam da su mnogi ljudi došli u kontakt s virusom i razvili infekcije u asimptomatskom obliku. Mogli bismo da utvrdimo u kom procentu je populacija imuna“, kazao je Fasina.

Italija je do sada zabeležila više od 100.000 obolelih od koronavirusom, a u toj zemlji je umrlo više od 11.000 ljudi. Italija je po broju zaraženih i preminulih od koronavirusa prva zemlja u svetu.

(N1 Beograd)