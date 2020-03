Misteriozni slučaj iz Japana: Možemo li se zaraziti korona virusom dva puta?

Žena četrdesetih godina otpuštena je iz bolnice 1. februara nakon lečenja od korona virusa, da bi se 25 dana kasnije ponovo javila lekaru i ponovo podvrgla testu na koronu. Bila je pozitivna

Kada je u pitanju novi korona virus, često se čini da i dalje imamo više pitanja nego odgovora, a jedno od najčešćih glasi – da li se možemo zaraziti dva puta?

Iako se prvobitno mislilo kako se korona ne vraća kada se jednom preleži, slučaj jedne žene u Japanu poljuljao je sigurnost stručnjaka u ovu tvrdnju.

Naime, žena četrdesetih godina otpuštena je iz bolnice 1. februara nakon lečenja od korona virusa, da bi se 25 dana kasnije ponovo javila lekaru i ponovo podvrgla testu na koronu. Bila je pozitivna.

Ipak, pojavile su se sumnje da li se žena zaista ponovo zarazila koronom ili se nikada nije u potpunosti ni oporavila. Doveo se u pitanje čak i kvalitet samog testiranja.

„Bilo je problema sa kvalitetom testiranja, što je sasvim razumljivo s obzirom na brojne faktore koji su mogli negativno da utiču, kao i na brzinu kojom se sve događalo“, objašnjava dr Rendi Or, načelnik Odeljenja intenzivne nege američke bolnice Northwestern Lake Forest.

„Ranija testiranja govore da kada se čovek inficira virusom Covid 19, stiče izvesni stepen imuniteta i zaštite na isti virus tokom narednih nekoliko meseci“, ukazuje stručnjak.

Dr Or veruje da se korona virus ponaša kao i svaki drugi, odnosno da je teško ponovo ga dobiti.

„Jednom kada se pacijent oporavi, inicijalna infekcija služi kao svojevrsna vakcina protiv te bolesti. Imuni sistem pacijenta tada prepoznajte virus i u stanju je da se ponovo suoči sa njim. Tada ili uopšte nema simptoma, ili je to izuzetno blaga klinička slika“, objašnjava doktor.

Kada se osoba suoči sa istim virusom više puta, verovatno je u pitanju ili bakterijska forma ili drugi soj virusa. Na primer, prehlada ima više od 160 poznatih sojeva i baš zato možete da je dobijate tako često.

Poslednji podaci iz Kine ukazuju da i korona virus mutira i da su prepoznata dva soja. Ipak, doktor kaže da nema razloga za paniku.

„Tačno je da korona virus mutira, ali to nije ni iznenađenje, niti alarmantni podatak za javnost. Isto tako postoji puno sojeva gripa svake godine, jer blago mutiraju od osobe do osobe“, zaključuje dr Or.

(Stil)