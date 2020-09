Moguće više obolelih za dve nedelje

Sada je najvažnija kontrola sprovođenja epidemioloških mera koje su donete zbog korone, što do sada nije funkcionisalo, smatra dr Branislav Tiodorović

Re­do­vi is­pred la­bo­ra­to­ri­ja za PCR te­sto­ve na sop­stve­ni zah­tev, uglav­nom zbog pu­to­va­nja (Foto Tanjug)

Zbog povratka ljudi s letovanja i nepoštovanja mera u nekim situacijama, za dve nedelje se može očekivati porast broja obolelih od virusa korona, smatra profesor dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje kovida 19. Ovaj stručnjak za „Politiku” ističe da je odlazak na more bio rizik koji se nije preporučivao, ali da su građani, i pored te preporuke, otišli na letovanje. Zavisno od interesovanja, ljudi su letovali u raznim zemljama, od Hrvatske do Albanije, uprkos tome što je u tim državama zabeležen veći broj obolelih nego kod nas. Tiodorović podseća da ima i onih koji su odmor proveli u našim planinama i banjama, ali nisu poštovali preporučene preventivne mere.

– To treba otvoreno reći. Bio sam šokiran kada sam video ogroman broj ljudi u Akva-parku u Jagodini, gde niko ne nosi masku i ne drži rastojanje. A da ne pričam o raznim muzičkim događajima i proslavama u mnogim gradovima Srbije. Zbog škole se sigurno neće pojaviti veliki broj obolelih, već ćemo beležiti samo sporadične slučajeve. Optuživati škole da će zbog njih da krene zaražavanje je nonsens. Treba obratiti pažnju i na one ljude koji su tek sad otišli ili tek planiraju da idu na odmor, jer su ga odložili za septembar, posebno one koji idu na Mediteran – naglašava dr Tiodorović.

A da je ozbiljna situacija govore i podaci da inspekcija širom zemlje kontroliše ugostiteljske objekte koji organizuju koncerte estradnih zvezda, gde se okuplja veliki broj građana. Juče je podneto devet novih prijava protiv onih koji se nisu pridržavali epidemioloških preporuka.

– Najvažnije je sada da se stavi nadzor nad sprovođenjem mera. Do sada to nije funkcionisalo jer mnogi nisu shvatali koliko je to zapravo važno, čak ni inspekcijske službe ni komunalna policija. A bez toga ne možemo da smanjimo mogućnost zaražavanja. Zašto su oni izbegavali da kontrolišu i kažnjavaju one koji se oglušuju o poštovanje mera ne znam, jer je bilo različitih tumačenja. Krizni štab insistira da se nadzor sprovodi. Moramo i da osvestimo ljude i da im objasnimo zašto nije dobro da budu na koncertima gde se peva i zabavlja, bez poštovanja preventivnih mera. Kada ljudi pevaju, oni izbacuju kapljice aerosoli koje „idu” od četiri do osam metara u daljinu. Kad neko samo diše, a zaražen je koronom i nema zaštitnu masku, one se prostiru do jednog metra, a kada priča, one mogu da „putuju” do metar i po ili dva. Rizik jednak nuli u prirodi ne postoji. Ali se on smanjuje kada se poštuje ono što lekari savetuju. Ljudi pitaju da li horovi mogu da nastupaju. Mogu, ali moraju da budu udaljeni od publike barem 20 metara. Isto to se odnosi i na koncerte s duvačkim instrumentima – pojašnjava naš sagovornik.

Interesantno je da su škotske vlasti zabranile i okupljanja po kućama u Glazgovu i dva obližnja okruga zbog porasta broja zaraženih virusom korona. Oni ne smeju u svoje domove da primaju ljude koji nisu deo njihovog domaćinstva, niti smeju da idu u posetu jedni drugima. Škotska premijerka obrazložila je ovu odluku time što se zaraza uglavnom prenosi u kućama i da će ta mera biti na snazi dve nedelje. Da li se tako nešto savetuje i našim građanima?

– Kada kažemo da je na snazi zabrana okupljanja više od 30 ljudi, mi nismo rekli gde. Dakle to se odnosi i na kuće. Svako okupljanje velikog broja ljudi u kući ili stanu je rizik. Zato treba napominjati šta jeste, a šta nije dozvoljeno. Uskoro će krenuti sezona obeležavanja slava. Može da se slavi, ali s malim brojem ljudi i uz poštovanje svih mera – kaže dr Tiodorović.

Naš sagovornik navodi da uprkos svemu moramo da budemo svesni da se odvija jedan prirodni proces – prokužavanje nacije novim virusom.

– Dosta mladih je u prethodnom periodu imalo virus bez simptoma. To znači da se naša populacija prokužava. Koliko je tačno građana steklo imunitet ne znamo, a može se saznati samo kada se obuhvati veliki broj ispitanika. Uspeli smo u prvom naletu korone da sačuvamo najstarije građane, za razliku na primer od Švedske, gde je preminulo dve trećine starih koji su dobili koronu. Stariji i hronični bolesnici i dalje moraju da se čuvaju, kao i osobe kod kojih je usledio pad imuniteta. Osobe koje imaju alergije, recimo na ambroziju, takođe moraju da se čuvaju jer su osetljiviji za dobijanje ove infekcije – smatra ovaj epidemiolog.

Uvek se postavlja pitanje koliko traje imunitet kod onih koji su preležali koronu. On napominje da to niko ne može da kaže u ovom trenutku jer je protekao suviše kratak period od kada se kovid 19 pojavio.

I svetski imunolozi stalno govore kako je problem što se to ne zna. Moraće da prođe još barem pola godine da bi se stekao neki uvid u to – zaključuje dr Tiodorović.

Danijela Davidov-Kesar, Politika

