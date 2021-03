Momirović: Kosjerić važan poljoprivredni i turistički centar

KOSJERIĆ – Kosjerić je važan poljoprivredni i turistički centar u Srbiji i zato se nastavlja ulaganje u putnu infrastrukturu u ovom kraju, jer je to osnov za dalji privredni razvoj, izjavio je ministar Tomislav Momirović posle današnjeg sastanka sa rukovodstvom opštine i Puteva Srbije.

Momirović je obišao radove na deonici puta od sela Makovište do Kosjerića, jedne od četri deonice koje se pripremaju za asfaltiranje u opštini.

Naveo je da je Vlada uložila 105 miliona da asfalt stigne do Makovišta, Seče reke, Brajkovića i Varde, što je trećina lokalnog budžeta opštine.

„Mi ne smemo da dozvolimo da iz krize izazvane korona virusom izađemo sa ranama. Ne smemo da dozvolimo da standard stane, da zaustavimdao investicije u infrasrukturu. Zato svuda u Srbiji moramo da pojačamo investicije i da opštinama damo impuls“, naveo je ministar.

Predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić naveo je da se trenutno rade četiri kilometra puta u Makovištu, u Sečoj reci dva i u Brajkovićima 1,3 kilometra i da će radovi biti završeni u naredna dva meseca. U planu je i asfaltiranje puta u Vardi.

„U naredne dve godine biće završeno svih 13 kilometara puta od Makovišta do Kosjerića. Put je za ovo selo od izuzetne važnosti jer ovde živi dosta mladih koji su ostali u selu“, naveo je Đokić .

Momirović je u Kosjerić došao vozom i kaže da je to trenutno najefikasniji, najjeftiniji i najkonforniji prevoz do Beograda, te da će zahvaljujući rekonstrukciji pruge do Valjeva kao i završetku deonice autoputa do Požege zapadna Srbija s Beogradom biti na sat i po vremena.

Ministar građevinarfstva, saobraćaja i infrastrukture najavio je u narednom periodu i rekonstrukciju barske pruge od Valjeva do Kosjerića.

(Tanjug)

