Momirović: Radovi na Moravsko koridoru nesmetano teku

BEOGRAD – Radovi na Moravskom koridoru nesmetano teku i u otežanim okolnostima zbog pandemije korona virusa, kaže ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović koji očekuje da će u narednih godinu dana biti završeni radovi na prvoj deonici između Pojata i Kruševca.

On je na TV Prva rekao da su otvoreni radovi na prvoj deonici Moravskog koridora, koja će spojiti Kruševac i Kraljevo.

Naglasio je da Moravski koridor dug 110 kilometara za 500.000 ljudi koji žive u tom delu daje potpuno drugu perspektivu.

„Pre 10 godina niko o ovome nije mogao da sanja, danas ulazimo u tu realizaciju, borimo se da ne kasnimo“, rekao je Momirović.

Povodom izgradnje infastrukture, Momirović navodi da u tom smislu za nekoliko godina neće moći da se prepozna Srbija.

„Reč je o neverovatnim investicijama u infastrukturu. Ne da nismo ona zemlja koja je bila pre 10 godina nego za par godina ljudi neće moći da prepoznaju ovu zemlju“, kaže Momirović.

Upitan kada će nakon završetka auto-puta do Požege biti gotov auto-put do granice sa Crnom Gorom i do Sarajeva, Momirović je naveo da su Crna Gora i BiH naši strateški partneri sa kojima imamo jako veliku ekonomsku saradnju.

Podsetio je da je završen deo auto-puta od Surčina do Preljine, da na proleće kreće da se gradi deonica Novi Beograd-Surčin, a da je trenutno u toku gradnja na deonici Preljine- Požega.

„Pre oko 10 dana izdata je i građevinska dozvola, radovi jako ozbiljno idu. Očekujemo do kraja seldeće godine da završimo radove do Požege“, kaže Momirović.

Nakon toga, kako je rekao, brzo treba nastaviti radove na auto-putu do Sarajevo, i poručio da nam je strateški interesantno da se povežemo sa glavni gadom BiH i da se povežemo sa CG.

„To su naši najbliži partneri. Vrlo brzo ćemo potpuno putnom infarstruktirom povezati Srbiju, Crnu Goru i BiH“, kaže Momirović.

Svi zajedno, poručuje, treba da budemo okosnica projekta „mini Šengen“ i da uspostavimo jedinstveno tržiste, te da u tom poslu, umesto političkih, u prvi plan treba istaći ekonomske i socijalne odnose u regionu.

Na proleće treba da počne gradnja aerodroma u Trebinju, a Momirović kaže da to neće biti jedina investicija u Republici Srpskoj koju pomaže Srbija.

Upitan o sistemu za prečišćavanje voda u Kruševcu, ministar je rekao da je to postrojenje u završnoj fazi i da je urađeno 50 kilometara kanalizacije i kolektornih instalacija.

„Sledeće godine u Kruševcu gradimo i aerodrom, mali i moderan, koji će dati dodatnu perspektivu tom gradu“, navodi Momirović.

Kaže da će Programom „Srbija 20-25“ biti odvojeno više od tri milijarde evra za investicije u komunalnu infarastrukturu, za koju navodi da će značajno poboljšati kvalitet života.

Najavio je da sledeće godine u Kragujevcu kreću ozbiljne investicije u komunalnu infrastrukturu i da će cela Srbija u narednih pet do šest godina reiizgraditi svoju komunalnu infaratrukturu.

Za Kragujevac je naveo da postaje i već sad jeste jedan ozbiljan industrijski centar, i podesetio da se u tom gradu prave tramvaji za nemačko tržiste.

Naveo je i da je budžetom za 2021. predviđeno i 330 miliajrdi dinara, odnosno 3,5 odsto BDP-a za kapitalne investicije.

