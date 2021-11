Može li se ljudima narediti da se vakcinišu: Kako su to rešile države u Evropi

Evropa se suočava s rekordnim rastom zaraza koronavirusom, zbog čega se iz brojnih država čuju alarmi na uzbunu, odnosno uvode se nove, strože epidemiološke mera ne bi li se obuzdalo širenje zaraze.

Nemačka

Nemački ministar zdravlja Jens Špan rekao je da će nacionalna „epidemiološka situacija“ nestati krajem novembra, misleći pritom na istek zakona o vanrednim situacijama koji saveznoj vladi daje dodatna ovlašćenja 25. novembra. Svemu usprkos, merama preduzetim za sprečavanje širenja koronavirusa ne nazire se kraj.

Trenutno se velika pažnja posvećuje domovima za starije, u kojima je sve veći broj slučajeva, iako je tamo stopa vakcinacije viša od nacionalnog prosjeka.

Ministar zdravlja sada predvodi akciju da svi oni stariji od 70 godina dobiju dodatne doze vakcine, ali i dalje odbija obveznu vakcinaciju za zaposlene. Umesto toga, biće obavezni brzi testovi za posetioce i osoblje, uključujući i one koji su vakcinisani, kako bi se sprečio prijenos u domovima. Njegovi predlozi imaju podeljena mišljenja u Nemačkoj.

Austrija

U Austriji je u ponedeljak stupila na snagu nova uredba o epidemiološkim merama, koja je uvela takozvano „2G“ pravilo prema kojem nevakcinisani više nemaju pristup ugostiteljskim turističkim, ali i objektima zabave, kulturnim ustanovama i slično.

Zbog dramatične epidemiološke situacije samo vakcinisani, ili lica koja su preležala kovid19 u poslednjih šest meseci mogu ući u restorane, kafiće, noćne klubove, bioskope, pozorišta, ali i kod frizera, salone lepote,…

Jedini izuzeci su lica koja iz zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kao i deca do 12 godine.

U kulturi „2G“ se primenjuje u pozorištima, bioskopima, operama, ali ne i u muzejima. Takođe „2G“ važi i u sportskim objektima, a tako na stadionima, sportskim dvoranama, te i objektima zabave.

Italija

Italijanska vlada bila je jedna od prvih koja je uvela obveznu vakcinu za određeni deo populacije. Od 25. maja zaposleni u zdravstvu moraju biti vakcinisani ili su suočeni sa suspenzijom. Prema italijanskom lekarskom udruženju FNOMCeO, do kraja oktobra suspendovano je više od dve hiljade lekara. Njih oko 500 se vratilo na posao nakon što su primili vackcinu.

Od septembra svi zaposleni moraju pokazati „Green Pass“ koji dokazuje da su se nedavno oporavili od virusa, da su vakcinisani ili su negativni na testu u poslednjih 48 sati. Država pokriva samo troškove testiranja za one koji se ne mogu vakcinisati iz zdravstvenih razloga.

Grčka

Nevakcinisane osobe moraće da imaju negativan brzi antigenski ili PCR test da bi ušle u banke, javne kancelarije, maloprodajne objekte, mešovite zabavne prostore i frizerske salone. Ova odredba se neće odnositi jedino na prodavnice prehrambenih proizvoda i verske objekte.

Prema novim pravilima, svi nevakcinisani zaposleni građani u privatnom i javnom sektoru moraće da prilažu dva antikovid testa nedeljno.

Francuska

U Francuskoj je od sredine septembra na snazi ​​obvezna vakcinacija za deo stanovništva. Ne samo da se zdravstveno osoblje mora vakcinisati, već i profesije poput policijskih i vatrogasnih radnika. Kao i u Grčkoj i Italiji, poslodavci ne mogu otpustiti osobe koje se nisu vakcinisale, ali ih je moguće suspendovati.

Velika Britanija

Početkom novembra britanski ministar zdravlja Sajid Džavid najavio je da će obveznu vakcinaciju u državnim bolnicama i domovima za starije stupiti na snagu od aprila 2022. Određivanjem datuma koji je zasta daleko, zapravo je priznao da je svestan da će se brojni radnici odupreti zahtevu za cepljenjem, a nacionalni zdravstveni sistem (NHS) mogao bi da se suoči s još većim nedostatkom osoblja usred zime ako se mera sprovede ranije. Zahtev će se primenjivati ​​samo na Englesku, a slične mere nisu planirane u Škotskoj, Velsu ili Severnoj Irskoj.

Španija

Španija takođe raspravlja hoće li sprovesti obveznu vakcinaciju za sve zaposlene, ne samo one u zdravstvenom sektoru. Špansko udruženje poslodavaca je za, dok ministarka zdravlja Karolina Darias nije.

Neke autonomne regije predložile su nacrte zakona o uvođenju obvezne vakcinacije, ali oni nisu stupili na snagu. Regionalna vlada Galicije želela je da uvede sistem zelene propusnice sličan onom u Italiji, ali je povukla svoj predlog nakon što je centralna vlada u Madridu zatražila od španskog Ustavnog suda da ga pregleda ovog leta.

S obzirom na visoku stopu vakcinisanih od preko 85 posto među mlađom populacijom (20-godišnjaci) i onima starijima (do 69 godina) i stopu od gotovo 100 posto vakcinisanih među zdravstvenim radnicima, verovatno bi bilo teško uskladiti takav predlog sa španskim ustavom, koji postavlja visoku barijeru zadiranja u građanske slobode.

Slovenija

Nove mere stupile su na snagu u ponedeljak i uključuju skraćenje radnog vremena lokala i zabranu okupljanja osim za članove istog domaćinstva, prenosi HINA.

Starosna granica za osobe koje moraju da imaju PVT potvrde(preležao, vakcinisan, testiran), spušta se s dosadašnjih 15 na 12 godina, a kovid potvrde smatraće se validnim samo uz lična dokumenta.

Radno vreme ugostiteljskih objekata se skraćuje na period od 05-22 sata, uz pravilo da budu na propisanoj distanci, tj. najmanje 10 kvadratnih metara prostora za svakog gosta.

Na ulasku u prodavnice mora biti naznačeno koliko najviše ljudi može da uđe u isto vrijeme, platnene maske više neće moći da se koriste već samo hirurške ili tipske FFP2, objavila je vlada nakon sednice koja je potrajala do kasno u noć.

Do daljeg se zatvaraju svi noćni klubovi i diskoteke, na javnim kulturnim i sportskim dogadajima posetioci moraju da sede na odgovarajućoj razdaljini, a PVT potvrde i maske obvezni su i za prisustvovanje verskim obredima.

Vlada Slovenije se nije odlučila za onlajn nastavu u školama, ali je odredila da od 15. novembra učenici umesto dva puta nedeljno kao do sada, moraju da se testiraju na korona virus tri puta.

Hrvatska

U Hrvatskoj od 6.11. važe nove zaštitne mere protiv širenja korona virusa, a odnose se na dozvoljeni broj prisutnih na okupljanjima i vreme održavanja, na škole, a od 15. novembra i na proširenje posedovanja kovid potvrda na državne i javne službe i sve one koji odlaze u te službe.

Zabranjuje se održavanje svih javnih događanja i okupljanja u javnim prostorima na kojima je prisutno 50 osoba, osim ako se radi o događanju na kojem učestvuju samo osobe s EU digitalnom covid-potvrdom.

Pooštravaju se mere za održavanje svih događanja gde će uz digitalnu potvrdu za učešće biti obvezno korištenje medicinske maske.

Ostaje na snazi mera zabrane održavanja okupljanja na otvorenom za više od 100 osoba, osim ako se ne radi o osobama koje imaju digitalne kovid-potvrde. Sva okupljanja mogu trajati do ponoći, a izuzetak su bioskopske projekcije, ako su počele do 23 sata, kao i svadbe, koje moraju da traju do 2 iza ponoći, a svi prisutni moraju da imaju kovid potvrde.

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović je rekao da će kovid potvrde narednih dana biti uvede u državnim i javnim službama i odnosiće se na sve državne službenike, lokalne i regionalne, kao i za trgovačka društva kojima je osnivač država ili samouprave.

Ova odluka će stupiti na snagu 15. novembra, a potvrde će morati da imaju i oni koji odlaze u te institucije.

Odluka o obveznim kovid-potvrdama odnosi se i na škole.

Zaposleni u državnoj upravi i školama, ako nisu vakcinisani obavezni su da se testiraju na koronu dva puta sedmično.

Srbija

Prema odluci Kriznog štaba donetoj na sednici u četvrtak, kovid-propusnice su obavezne od ponedeljka od 20 sati u ugostiteljskim objektima, kockarnicama i kladionicama.

Do sada su kovid propusnice bile obavezne od 22 časa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.