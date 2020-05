Mujanović: Besmisleno je nastaviti sezonu

BEOGRAD – Bivša reprezentativka Jugoslavije u košarci Razija Mujanović rekla je da besmisleno da se prekinute sezone zbog pandemije korona virusa nastave.

„Mislim da je bolje da se sve zaustavi, iz razloga što su sportisti dug period bez adekvatnog treninga. Mislim da je besmisleno nastaviti. Sportisti bi nepripremljeni mogli da uđu u takmičarski deo. Oni možda jesu trenirali kod kuće, ali to nije to. To nije dovoljno, jer utakmice i takmičenja zahtevaju mnogo više. Sportista da bi dao svoj najbolji učinak mora da bude stoposto spreman i fizicki i mentalno“, rekla je Mujanović za Tanjug.

Mujanović: Srbija za medalju u Tokiju, Sonja biser regiona

Košarkašice Srbije favoriti su za osvajanje medalja na Evropskom prvenstvu i Olimpijskim igrama 2021. godine, smatra bivša jugoslovenska košarkašice Razija Mujanović.

Izabarnice Marine Maljković na OI u Tokiju braniće bronzu osvojenu 2016. godine u Riju, a mesec dana pre olimpijskog turnira košarkašice Srbije očekuje EP, za koje su u toku kvalifikacije.

Mujanović: Na OI 1992. teško da bi nas neko pobedio

Jedna od najboljih košarkašica Evrope svih vremana i reprezentativka Jugoslavije Razija Mujanović izjavila je da je ženski sport na ovim prostorima uvek bio u senci muškog, kao i da joj je nejasno zašto ne može da se razbije taj kompleks našeg podneblja da žene takođe mogu da naprave velike uspehe.

Legendarna Raza u razgovor za Tanjug prisetila značajnih momenata iz svoje karijere duge 27 godina, govorila je o svom anagažmanu u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine, o najdražim medaljma, saigračicama i tome da je veliki žal ostao što košarkasice nisu otišle na Olimpijske igre u Barseloni 1992. godine.

