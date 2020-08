„Na jesen drugi talas virusa korona“

Na jesen treba očekivati drugi talas epidemije virusa korona u svetu, izjavio je epidemiolog i specijalista za kontrolu i sprečavanje virusnih infekcija Mihail Favorov u intervjuu za RT.

Lekar je objasnio da je „drugi talas“ – odomaćeni termin. „On praktično nema veze sa epidemiologijom. Ono što se zove drugi talas znači da li će biti sezonski porast. U avgustu i do sredine septembra imaćemo prekid. Ali to su ponovo sezonske fluktuacije“, objasnio je on.

Specijalista smatra da će sezonski porast u Rusiji verovatno početi u oktobru, a onima koji se razbole u ovom periodu teže će podneti infekciju od onih koji su se zarazili leti.

„On neće biti tako strašan kao što se očekuje u drugim mestima gde uopšte nije bilo morbiditeta, ali se može dogoditi, jer se epidemija zaustavlja sa 70 odsto imuniziranih. A u Moskvi imamo samo 30 odsto“, rekao je Favorov.

Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu je registrovan 19,1 milion zaraženih, od kojih je 716 hiljada umrlo. Najveći broj slučajeva je u Sjedinjenim Američkim Državama – 4,8 miliona, a među zemljama sa najvećim brojem obolelih su Brazil, Indija, Rusija, Južna Afrika, Meksiko, Peru, Čile, Kolumbija i Iran.

(Sputnjik)

