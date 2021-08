Na Vinskom parku oko 500 sorti posebno biranih vina

SREMSKA MITROVICA – Posetioci najvećeg Vinskog parka u Srbiji, koji se sada već tradicionalno održava u Sremskoj Mitrovici, imali su juče priliku da degustiraju oko 500 sorti posebno biranih vina.

Pored toga, pred ljubiteljima dobrih ukusa našlo se i 20 delikatesnih proizvoda.

Reč je o velikom gastro događaju, koji je okupio domaće istaknute proizvođace.

Ovogodišnja specijalna gostujuća zemlja sa štandom, posebno zanimljivim za sve posetioce, jesu Sjedinjene Američke Države.

Upravo su svečano ovu manifestaciju otvorili zamenik ambasadora SAD u Srbiji Baron Lobstein i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

Obilazeći štandove osvrnuli su se na značaj osnaživanja vinarstva i vinogradarstva, naročito na području Srema, odnosno fruškogorja, koje je idealno za tu kulturu.

Država će, kako je poručio ministar Nedimović, i ubuduće stajati iza njih.

„Vlada Republike Srbije je neposredno pred pojavu korona virusa donela novu strategiju razvoja vinogradarstva i vinarstva u Srbiji i upravo ovakve manifestacije su jedna od tačaka koje bi trebalo da promovišemo, a to je naše vinogradarstvo i naše autohtone sorte. S druge strane, da promovišemo celu proizvodnju vina, a na to se nadovezuje hrana i ruralni turizam. To je potpuno nova priča koja nam se otvorila na neverovatan način u poslednje dve godine. Mislim da je u pitanju stepen društvenog razvoja, ali i sama potražnja vina, koja raste. To je pokazatelj koliko naše društvo menja svoje navike“, rekao je Nedimović.

Lobstein je istakao da je zahvalan ministru i Gradu Sremska Mitrovica jer su odlučili da će SAD biti zemlja gost ove manifestacije.

„Živim u Beogradu već dve godine i pohvaljujem srpsku hranu i domaća vina. Ponosan sam na ovaj američki štand sa poznatim vinima iz Kalifornije, a vina su samo mali deo srpsko-američke trgovine. Bilo bi bolje kada bismo našli i više sorti američkog vina u srpskim prodavnicama“, kazao je Lobstein.

Posetioci Vinskog parka su uživali u kulturno umetničkom programu, koji je upotpunio vinsko-gastro ugođaj.

Posle jednogodišnje pauze zbog korona virusa, ovo je četvrti put da se sastaju vinari na najvećem vinarskom događaju u Srbiji.

Reč je i o velikim proizvođačima, ali i onim nesto manjim, koji su po kvalitetu, na zavidnom nivou.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.