Naglo širenje virusa u nemačkom gradu zbog ex-Yu stanovnika

Na porodičnim slavljima povodom Bajrama 23. maja u Gotingenu su kršeni propisi o higijeni i socijalnoj distanci, pa je došlo do naglog širenja koronavirusa, a posledica je 86 zaraženih u gradu i još 18 u okolini, uz pretpostavku da će te brojke rasti, piše Dojče vele.

Pretpostavlja se da će broj zaraženih u Gotingenu i dalje da raste. Zbog toga je određen karantin za nekoliko stotina osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima. Tri osobe se sada nalaze na bolničkom lečenju, a jedna od njih na respiratoru.

Ove nedelje biće testirano još 600 do 700 stanovnika jednog kompleksa zgrada u Getingenu u kojem su održana ta porodična slavlja. Zaraza se širi i van gradskog područja, jer su mnogi gosti doputovali iz okoline, pa i iz drugih delova Nemačke.

Jedan učenik u školi je ispričao da su se članovi njegove porodice pri susretu grlili i rukovali. Kako je saopšteno iz gradske uprave, većina učesnika proslava potiče iz zemalja bivše Jugoslavije. Policija nije htela da daje konkretne izjave o tim porodicama, ali je očigledno da se radilo o Romima sa Kosova, piše Dojče vele.

Jasna Čaušević iz Društva za ugrožene narode upozorila je da Rome ne bi trebalo stigmatizovati kao one koji se ne pridržavaju mera za suzbijanje zaraze. Ona kaže da je sada važno objasniti zaraženima i onima kod kojih postoji sumnja u zarazu koliko je to opasno. I to na njihovom maternjem jeziku.

„Mi moramo da štitimo sve nas, a očigledno i neke ljude od njih samih. Ali bez stigmatiziranja i predrasuda“, kazala je Čaušević.

Besni roditelji

Kompleks zgrada u Gotingenu, u kojima se virus proširio, već nekoliko dana opsedaju novinari, što se očigledno ne sviđa nekim stanarima. U sredu je napadnut tim jedne privatne televizijske stanice, saopšteno je iz te medijske kuće.

„Ljudi su pretili da će nam uništiti opremu. Osim toga, s balkona su nas gađali krompirima“, izjavio je snimatelj Festim Bećiri.

Mogući dodatni izvor zaraze je i jedan nargila bar koji je u nedelju bio otvoren uprkos zabrani. Tamo je više ljudi pušilo vodenu lulu s istim plastičnim nastavkom.

Zbog naglog širenja epidemije gradske vlasti su do idućeg ponedeljka zatvorile sve škole i pet dečjih vrtića, jer se među zaraženima nalazi više dece i mladih. Posle ponovnog otvaranja, biće uvedena obaveza nošenja zaštitnih maski. To je kod mnogih roditelja i direktora škola izazvalo talas negodovanja, jer su škole tek nedavno, nakon dugo vremena, ponovo otvorene.

„Zastrašujuće je što ima ljudi koji misle da za njih pravila ne važe ili da su za njih pravila pod određenim uslovima stavljena van snage“, rekao je direktor jedne škole Lars Humrih.

Predstoji odluka o kažnjavanju

Virus je otkriven i kod jedne osobe zaposlene u staračkom domu, pa će i tamo biti sprovedeno masovno testiranje. Na dve nedelje ponovo su zabranjeni i treninzi svih timskih sportova, kao i onih kod kojih dolazi do neposrednog kontakta, recimo borilačkih veština. Takođe, zatvoren je i jedan gradski bazen.

Još uvek je neizvesno da li će se za čitav grad ponovo uvesti stroga ograničenja u cilju suzbijanja širenja virusa. U svakom slučaju, računa se s povećanjem broja zaraženih, izjavila je predstavnica grada Kordula Dankert.

Za sada nije odlučeno da li će neko zbog tog naglog širenja zaraze i pravno da odgovara. Trenutno je najvažnije ograničiti širenje virusa, rekao je gradonačelnik Rolf-Georg Keler i dodao: „Kad budemo imali više vremena odlučićemo protiv koga ćemo pokrenuti prekršajni postupak, a protiv koga podneti krivičnu prijavu“.

Poređenja radi, broj novoobolelih u proteklih sedam dana na 100.000 stanovnika u Getingenu iznosio je 21,6, a u čitavoj pokrajini Donjoj Saksoniji 5,4.

(DW, REUTERS/Fabrizio Bensch)

