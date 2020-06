„Nagoveštaj sudnjeg dana“

Misteriozni šišmiši koji većinu svog života provode viseći naopako dospeli su u žižu javnosti zbog sumnje da su odgovorni za pojavu novog koronavirusa, iako ova teorija još uvek nije potvrđena.

Smrt stotine slepih miševa u nekoliko indijskih država, uključujući Utar Pradeš i Bihar progoni seljane, koji to smatraju zloslutnim znakom i nagoveštajem strašnih događaja.

Panic after bats found dead in Gorakhpur

Read- https://t.co/zMbTPl2q0a pic.twitter.com/cNZEShvhew

— The Times Of India (@timesofindia) May 27, 2020