Najefikasnija vakcina za koronu uskoro u Srbiji – besplatno

Vakcina Fajzer-Bajontek koja ima efikasnost od preko 90 odsto u sprečavanju kovid-19 je glavna tema u celom svetu, a navodno je upravo za nju Srbija potpisala predugovor.

Naime, Srbija je nameravala da kupi vakcinu protiv koronavirusa od kompanije “Astrozenek” dok se nisu pojavili problemi zbog kojih je ta kompanija odustala od proizvodnje vakcine, otkrio je krajem oktobra predsednik Srbije Alesandar Vučić i objavio da je predugovor za nabavku vakcine protiv koronavirusa potpisan upravo sa američko-nemačkom kompanijom “Fajzer”. Upravo Fajzer i Bajontek objavili su da su razvili vakcinu koja zasad pokazuje efikasnost veću od 90 odsto.

Prve količine vakcine protiv koronavirusa, kako je naveo, očekuje do Nove godine, a do kraja marta po planu bi trebalo da bude obezbeđeno 350.000 doza vakcina, što je dovoljno tek da se pokrije zdravstveni sistem i većim delom policija i vojska, prenosi Nova.rs.

Koliko je uopšte realno očekivati prve doze do kraja godine, budući da ova vakcina još nema dozvolu? Pa, prilično – studija je trenutno u fazi prikupljanja neophodnih podataka o bezbednosti vakcine do treće nedelje novembra, nakon čega će kompletan dosije biti predat regulatornom telu koje je odobrava. Ukoliko sve bude po planu, prve doze bi mogle da budu date do kraja godine.

