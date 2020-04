Najnoviji podaci o koronavirusu u Srbiji

U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 285 slučajeva virusa korona, ukupno 9.009, preminulo je još šest osoba, ukupno 179 , saopštio je doktor Zoran Gojković.

On je naveo da je od poslednjeg izveštaja do danas u 15 sati testirano 6.703 osoba, od kojih je 285 bilo pozitivno na prisustvo virusa. Hospitalizovano je 2.479 ljudi, a na respiratoru se nalazi 71 pacijent. Do danas u Srbiji je ukupno testirano 85.645 osoba, koje su ispunjavale uslov da su sumnjive na kovid 19.

Na konferenciji su naveli da u Beogradu raste broj novozaraženih. Od 285 novozaraženih, 90 je iz Beograda.

(Sputnjik)