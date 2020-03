Najopasniji „simptom“ korona virusa

Koronavirus hara svetom, a činjenica da je u početku konstatovano tek nekoliko slučajeva u kojima su zaražena deca, neke je navelo na zaključak da su najmlađi otporni(ji) na ovaj virus. Ipak, nova studija pokazala je da deca zaražena koronom imaju mnogo blaže simptome, a nekad ih nemaju uopšte, što predstavlja ozbiljnu opasnost.

Studija objavljena juče u časopisu Nature Medicine uključila je desetoro dece u Kini, starosti između dva meseca i 15 godina, koja su imala COVID-19 i oporavljala se, kao i 745 dece koja su bila u bliskom kontaktu sa zaraženima. Od zaražene dece, sedmoro ih je imalo temperaturu, kašalj, bol u grlu i začepljenje nosa, ali nijedno se nije žalilo na glavobolju ili bolove u mišićima, a jedno nije imalo nikakve simptome. Rendgenski snimci ove dece nisu pokazivali znakove upale pluća, koji su identifikovani kod odraslih.

“Blagi i atipični simptomi kod dece mogu otežati otkrivanje”, navodi se u studiji.

Malo bolja vest je da je od 745 dece koja su bila u kontaktu sa pacijentima, samo 1,3 odsto zaraženo. Od skoro 45.000 potvrđenih slučajeva u Kini do 11. februara, bio je samo jedan smrtni slučaj kod nekoga mlađeg od 20 godina, a među decom mlađom od 10 godina nije bilo fatalnog ishoda, prenosi CNN.

“Deca se jednostavno ne razbole. Ako uopšte razviju neke simptome, oni su blagi, pa su teški i smrtni slučajevi, srećom, vrlo retki”, kaže dr Artur Rejngold, epidemiolog na Kalifornijskom univerzitetu.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti napominju da na osnovu dostupnih dokaza odrasli čine većinu do sada poznatih slučajeva, a deca sa potvrđenim COVID-19 uglavnom pokazuju blage simptome. Ipak, ističu da to što mladi ne razvijaju simptome, ne znači da neće širiti virus i prenositi ga na druge. To ih samo čini još opasnijim prenosiocima, tako da je sasvim legitimno pitanje: Kako zaštititi decu? Odgovor: Isto kao i sebe.

Pošto je ovo nov virus, i dalje je nepoznanica koliko zaista napada decu i trudnice. Znamo da je apsolutno moguće da bilo ko bude zaražen, ali da je virus fatalan vrlo retko, za sada najviše po one stare, oslabljenog imuniteta, i hronične bolesnike.

Takođe, i dalje se ne zna da li zaražena trudnica automatski prenosi virus i na plod, kao ni kako bi to uticalo na bebu. Trudnice svakako treba da primene sve mere opreza, da što više smanje rizik da se uopšte zaraze i zatraže pomoć čim osete groznicu, kašalj ili počnu da otežano dišu.

A kad se uzme u obzir iskustvo sa drugim infekcijama i virusima i prenošenjem dojenjem, dojilje koje imaju simptome virusa treba da slušaju savete stručnih lica, ali mogu da nastave da doje, uz potrebne mere opreza. To znači da mama treba da nosi masku kad je blizu bebe, posebno kad ga hrani, da pere ruke pre i posle kontakta s detetom, kao i da dezinfikuje kontaminirane površine.

Ako pak vi ili dete ili neki drugi član porodice dobije simptome slične kovidu-19, ne zaboravite da je sezona gripa i da su simptomi skoro pa isti kao i kod koronavirusa. Ipak, potražite pomoć čim se pojave i male naznake simptoma, a dok se ne utvrdi da li ste zaraženi, izbegavajte javna mesta kao što su posao, škola, javni prevoz kako eventualno ne biste zarazili druge. Nadležnima se obavezno javite ako imate ove simptome a putovali ste u zemlje s kovidom 19 ili ako ste bili u bliskom kontaktu s nekim ko je tamo putova i ima simptome.

U svakom slučaju, sve dileme rešiće nadležni, a važne informacije dva puta dnevno se objavljuju na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

(Nevena Dimitrijević, nova.rs)