Najskuplja maska na svetu: Ukrašena dijamantima, cena paprena (foto)

Izraelska zlatarska kompanija saopštila je da radi na najskupljoj masci protiv koronavirusa na svetu, masci od zlata prekrivenoj dijamantima, po početnoj ceni od 1,5 milion dolara.

– Osamnaestokaratnu masku od belog zlata ukrašavaće 3.600 belih i crnih dijamanata s efikasnim N99 filterima na zahtev kupca – rekao je kreator maske Isak levi.

Levi, vlasnik kompanije „Yven“, otkrio je da kupac ima dva zahteva: da bude dovršena do kraja godine i da bude najskuplja u svetu. Drugi uslov, rekao je, najlakše je bilo ispuniti. On je odbio da identifikuje kupca, ali je rekao da je to kineski poslovni čovek koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Glamurozna maska mogla bi da unese izvesnu ekstravaganciju u zaštitnu opremu koju je sada obavezno nositi na javnim mestima u brojnim zemljama. Sa svojih 270 grama težine, ona je, međutim, skoro 100 puta teža od tipične zaštitne maske – i verovatno neće biti praktična oprema za nošenje.

Levi je pokazao nekoliko komada svoje maske, pokrivene dijamantima.

– Novac ne kupuje sve, ali može kupiti veoma skupu masku protiv COVID-19, i onaj ko je kupi mogao bi s njom da privuče pažnju. On bi trebalo da bude vrlo srećan s njom – rekao je juvelir.

Takva ekstravagantna maska, takođe bi mogla da pošalje pogrešnu poruku u vreme kada su milioni ljudi širom sveta ostali bez posla i prolaze kroz ekonomske poteškoće. Levi je rekao da je, iako neće lično nositi tu masku, zahvalan zbog prilike koju pruža.

– Srećan sam što je ova maska omogućila dovoljno posla za naše radnike i što će im omogućiti zaštitu radnih mesta u veoma izazovnim vremenima s kojima se suočavamo upravo sada – rekao je on, a prenosi AP.

