Najveći privredni pad SAD od Drugog svetskog rata

Bruto-domaći proizvod (BDP) SAD je zbog pandemije korona virusa koja je počela pre deset meseci, u 2020. godini opao za 3,5 odsto, što je najveći pad još od 1946. kada je zbog Drugog svetskog rata minus bio 11,6 odsto.

To je i prvi godišnji pad posle više od deset godina, od Svetske ekonomske krize 2007-2009. godine (minus 2,5 odsto), od kada je do prošle godine potrajao najduži neprekinuti period rasta privrede SAD ikada do sada.

Gubitku BDP od 3,5 odsto u prošloj godini, koji je posledica recesije, prethodio je rast od 2,2 odsto u 2019. godini. Od tada su, tokom pandemije, milioni Amerikanaca ostali bez posla, naročito u uslužnim delatnostima i aviosaobraćaju.

Drastično se kolebajući od minus pet odsto po godišnjoj stopi u prvom prošlogodišnjem kvartalu, preko slobodnog pada u minus od 31,4 odsto u drugom, zatim preko skoka od rekordnih 33,4 odsto u trećem kvartalu, u poslednjem tromesečju 2020. godine američki BDP je porastao samo četiri odsto, a izgledi za ovu, 2021. godinu i dalje su magloviti – u velikom su rasponu od plus dva do rasta i većeg od pet odsto, zavisno od analitičara.

Ekonomisti upozoravaju da održivog oporavka verovatno neće biti dok vakcinisanje ne smiri epidemiju i oporavi stanovništvo i dok se nova državna novčana pomoć od 1.900 milijardi dolara, uz prošlogodišnjih 900 milijardi, ne proširi na celu privredu, što će verovatno potrajati mesecima.

Vlada je danas objavila i da je broj prijava za pomoć nezaposlenima prošle nedelje iznosio čak 847.000, što je dokaz da kompanije zbog pandemije nastavljaju da ukidaju radna mesta. Pre početka epidemije u martu, broj tih prijava nije nikad bio veći od 700.000 nedeljno, čak ni u vreme Svetske ekonomske krize.

Ipak, ekonomisti ističu rast na berzi (njujorški indeks „S and P 500“ je 2020. porastao za 16 odsto) kao pouzdan znak kretanja na bolje jer su investitori uvek okrenuti očekivanoj, budućoj zaradi. Oni su zato i prošle godine, mada je privreda tonula, ulagali novac u nju, očekujući njen oporavak kada stignu vakcine i državna pomoć što će povećati profit, posebno kompanija visoke tehnologije koje su 2020. predvodile razvoj.

Od početka pandemije u martu prošle godine hiljade preduzeća su zatvorene, gotovo 10 miliona ljudi u SAD je ostalo bez posla, a više od 400.000 je umrlo od virusa.

Vladin izveštaj objavljen danas je pokazao da se potrošnja potrošača, koja čini oko 70 odsto obrta privrede, naglo usporila u poslednjem kvartalu 2020. na 2,5 odsto godišnjeg rasta, dok je u kvartalu jul-septembar porasla 41 odsto.

Umesto te potrošnje, ekonomiju su zato u poslednjem kvartalu delimično predvodile poslovne investicije i stanovanje koje je protekle godine imalo sjajne rezultate koji su bili posledica rekordno niske stope na hipotekarne kredite i potražnje za više prostora za domaćinstva. Stanovanje je pred kraj 2020. raslo po vrtoglavoj godišnjoj stopi od 33,5 odsto, a poslovna ulaganja po stopi od 13,8 procenata.

Međutim, državna potrošnja je u poslednjem kvartalu 2020. opala po stopi od 1,2 odsto. Vlasti federalnih država i lokalne vlasti počele su da otpuštaju osoblje zbog pada poreskih prihoda.

Izveštaj o BDP-u pokazao je da je bivši predsednik Donald Tramp okončao svoje predsedavanje prosečnim godišnjim dobicima od jedan odsto tokom svoje četiri godine, što je niže od 1,6 odsto godišnjeg rasta BDP-a tokom Obamine administracije, perioda koji je takođe uključivao recesiju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.