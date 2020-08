Nakon 16 dana potrage nađeno raskomadano telo sina muzičarke (foto)

View this post on Instagram

Ritrovato il corpo di Viviana Parisi, la dj di Venetico (Me) scomparsa lunedì insieme al figlio di 4 anni. Lo scorso 3 agosto la donna doveva recarsi a Milazzo per acquistare un paio di scarpe al suo bambino – o almeno così aveva riferito al marito che si trovava in provincia di Torino -, ma anziché 20 km, Viviana quella mattina ne percorre 104. Lungo la strada, l’auto della donna viene coinvolta in un lieve incidente con un furgoncino: la macchina viene rinvenuta accanto al guard rail. Sembra che la donna sia stata vista scavalcare la recinzione e camminare lungo il fitto bosco, ma sola. Poco distante da lì è stato infatti rinvenuto il corpo senza vita della donna, sbranato dagli animali, identificato solo grazie ai vestiti indossati – gli stessi del giorno della scomparsa- e per la fede nuziale che portava al dito. Le ricerche del bambino proseguono ininterrottamente nella speranza che sia ancora vivo, nonostante ormai si tema il peggio. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, anzi, si ipotizza anche l’eventualità di un omicidio-suicidio da parte della stessa Viviana. Ma la famiglia non ci sta: tutti conoscevano Viviana, sapevano quanto tenesse al suo piccolo Gioele e che avrebbe fatto di tutto pur di non farlo soffrire. Martedì 11 agosto verrà effettuata l’autopsia e si capirà se Viviana è morta per suicidio, sbranata dagli animali o uccisa da terzi; tutto ciò in attesa di notizie sul piccolo Gioele. #VivianaParisi #Gioele #Messina #Milazzo #dj #incidente #scomparsa #10agosto #ipsedixit