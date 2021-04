Napokon: Razmišlja se o ukidanju svih mera?

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je da je moguće ukidanje svih mera i da, ukoliko budemo disciplinovani, mogli bi da razmišljamo u tom pravcu.

Tiodorović je za televiziju Prva rekao da ako se osnovne mere budu poštovale, i ako odziv za vakcinaciju bude dobar kao što je do sada, moguće je i selektivno popuštanje mera.

On je ukazao da neki gradovi, kao što su Novi Pazar i okolina, gde je odziv na vakcinaciju loš, teško da mogu da očekuju popuštanje mera.

Na pitanje o zadovoljavajućim brojevima, Tiodorović je rekao da smatra da bi trebalo da imamo bliži cilj.

„Čini mi se da sa vakcinacijom u što većem obimu, možemo da obezbedimo da brojevi budu ispod 1.000, to bi bilo realno i moguće. Ali cilj do leta je da broj novoobolelih bude ispod 100, to bi bio veliki uspeh“, istakao je Tiodorović.

Narednih dana očekuje se nova sednica Kriznog štaba a Tiodorović kaže da ne očekuje pooštravanje mera, prenose mediji u Srbiji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.