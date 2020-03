Napuštenim ljubimcima u Kini nakon evakuacije vlasnika preti užasna smrt

Od koronavirusa u svetu je do danas zaraženo preko 180.000 ljudi širom sveta, a prenulo je preko 7.000. Međutim, širenje ove pandemije nije uticalo samo na živote ljudi, već i na životinje. Mnogo životinja u kineskom gradu Vuhanu, epicentru koronavirusa, uginulo je ili će tek uginuti.

„Znamo da su mnogi psi i mačke ostavljeni u stanovima, posebno u Vuhanu, čiji su stanovnici evakuisani, ali i u drugim mestima poput Pekinga, Daliana i Xi’ana. Nemoguće je proceniti tačan broj, ali znamo da su u Vuhanu aktivisti pomagali životinjama iz više od 1000 stanova. Tako da je broj tih životinja na nacionalnom nivou mnogo veći“, izjavila je Vendi Higins, direktorka Međunarodnog humanog društva, a prenosi Index.

Nedostatak vode i hrane

Glavni problem s kojim se ove životinje susreću je nedostatak vode i hrane koji će dovesti do izgladnjivanja do smrti. Stanovnici koji su bili prisiljeni da ostave svoje ljubimce u domovima kada su evakuisani, ostavili su hranu i vodu za nekoliko dana jer su verovatno mislili da će se brzo vratiti. Međutim, mnogi se ni do danas nisu vratili.

Kineska Vshine organizacija za zaštitu životinja koja je partner s Međunarodnim humanim društvom, procenila je da je u stanovima, u gradovima pokrajine Hubei, ostavljeno nekoliko desetina hiljada ljubimaca.

Ljudi iz Vshine organizacije smatraju da će, ako se pandemija ne smiri situacija biti sve gora. Mnogi zabrinuti stanovnici kontaktirali su organizacije kao što je Vshine, kako bi ih zamolili da provere kako su im ljubimci. Ova organizacija primila je preko 400 poziva samo iz Daliana. Vredni aktivisti pomogli su da se spasi najmanje 380 pasa i mačaka koji su ostavljeni.

Neosnovani strah da ljubimci šire virus

Krajem februara, Departman za poljoprivredu, ribolov i očuvanje životne sredine (AFCD) Honga Konga, objavio je da su uzorci nazalnog i oralnog brisa jednog psa pokazali „blago pozitivan“ rezultat na novi koronavirus. Međutim, vlasnici ljubimaca ne treba da paniče jer se ljubimci mogu zaraziti drugim vrstama koronavirusa. Infekcija može biti prilično ozbiljna, ali ne postoje dokazi da je mogu preneti na ljude.

U ovom trenutku AFCD nema dokaze koji ukazuju na to da se kućni ljubimci mogu inficirati virusom COVID-19 ili ga preneti na ljude, rekli su u saopštenju AFCD.

Hongkonško društvo za prevenciju okrutnosti nad životinjama objavilo je sličan podsetnik. Oni smatraju da članovi javnosti moraju da shvate da biti inficiran nije isto što i biti zarazan i dalje širiti virus. Ovi strahovi prouzrokovali su nasilničke slučajeve nad životinjama u Kini. Lokalni službenici izdali su upozorenje za vlasnike ljubimaca i zamolili su ih da ne izvode ljubimce napolje.

Deng Fang je za CNN rekla da se grupa ljudi, koja se predstavlja kao Urban Construction Administration izjavila da će ubijati pse i mačke koje zateknu van domova kako bi sprečili prenošenje koronavirusa. Ona je takođe podelila obaveštenje gradskih vlasti iz Hongjiang, provincije Hunan, u kojem piše da će svi ljubimci koji se nađu na javnim mestima ili životinje bez pratnje biti ubijane bez izuzetka.