Naslovne strane za subotu 29. avgust 2020. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za subotu 29. avgust 2020. godine pišu o merama borbe protiv epidemije kovida 19, izborima u Crnoj Gori i istorijskim temama.

BLIC – Na naslovnoj strani subotnjeg izdanja piše o novim merama kriznog štaba za borbu protiv korona virusa „Kafići duže rade, bez karantina posle letovanja“. Najavljuju festival sa humanom misijom „Exit i UN pomažu ugroženima“.

VEČERNJE NOVOSTI – Novinari posetili karaulu na granici sa Albanijom „Krvave srpske košulje još na Košarama“. Dodatno ublažene mere protiv epidemije „Mogu svadbe, ali samo do 30 gostiju“.

ALO – „Nastavljamo borbu za našu ekonomiju“, navodi ministar finansija Siniša Mali. „Unakazili lice patrijarhu Pavlu“, povodom oštećenja bilborda uoči izbora u Crnoj Gori.

DANAS – Pred izbore u Crnoj Gori list prenosi izjavu pevača Vlade Georgijeva „Jadan je režim koji se plaši umetnika“. Reagovanje Ministarstva kulture na navode o budžetu „Država za festival Aje Jung dala pola miliona evra za četiri godine“.

INFORMER – „Popuštanje mera“, list najavljuje da će trgovine u maloprodaji moći da rade do 23 časova, a bašte ugostiteljskih objekata do 1 sat iza ponoći. Intervju sa generalnim direktorom lučanske fabrike namenske proizvodnje Radošem Milovanoviće: „Djilasovci bi da me osude na silu“.

KURIR – „Ko je producent manijak“, istražuje skandal u kom je više mladih glumica optužilo neimenovanog producenta za seksualno zlostavljanje. „Tajno u Srbiji“, navodi da rijaliti zvezda Kim Kardašijan boravi u regionu.

POLITIKA – Intervju sa zaštitnikom gradjana Zoranom Pašalićem „Korona uvećala broj pritužbi“. O restriktivnim merama Amerike protiv ruskih medicinskih ustanova „Američke sankcije za rusku vakcinu“. Intervju sa istoričarem Ivom Goldštajnom „Jasenovac nikada nije bio tabu tema“.

SRPSKI TELEGRAF – „Turisti tempirane bombe“, navodi da Krizni štab treba da uvede mere karantina za gradjane koji se vraćaju sa letovanja iz inostranstva.

(Beta)

