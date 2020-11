NATO odlučan da pomogne i zemljama Zapadnog Balkana koje neće u članstvo

Ministri spoljnih poslova članica NATO na onlajn sastanku sutra i prekosutra razmatraće ključna pitanja za Alijansu, uključujući kontinuirano jačanje ruske vojske, uspon Kine, misiju u Avganistanu, a razgovaraće se i o Zapadnom Balkanu i Kosovu.

Na dnevnom redu će biti, prema dokumentu u koji je EURACTIV imao uvid, i to kako da se Severnoatlantski savez učini još snažnijim za suočavanje sa izazovima naredne decenije i kasnije.

U okvirnom dnevnom redu navodi se da NATO vidi budućnost Zapadnog Balkana u evroatlantskoj saradnji i integraciji za one koji to žele i da je odlučan da pomogne zemljama u regionu da sprovode reforme u korist svojih gradjana, bez obzira da li one žele da se pridruže Savezu ili ne.

To, kako se navodi, nije lak put i zahteva stvarnu posvećenost i stvarni napredak u reformama i pomirenju ali, dodaje se, to može da se uradi, što je pokazala Severna Makedonija.

Zato se od svih lidera u regionu traži da pokažu posvećenost reformama i pomirenju.

U vezi Kosova se u okvirnoj agendi sastanka navodi da je „NATO u potpunosti posvećen bezbednosti Kosova“, da redovno ocenuje svoju misiju na Kosovu KFOR i da se svi saveznici slažu da treba da održi trenutnu snagu od 3.500 vojnika.

Kako se dodaje, KFOR će u skladu sa mandatom UN nastaviti da obezbedjuje sigurno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice na Kosovu.

NATO takodje, kako se navodi, snažno podržava nastavak dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje EU. To je, dodaje se, ključno za Beograd i Prištinu i za regionalni mir i bezbednost.

Navodi se i da KFOR pomaže lokalnim zajednicama u borbi proti epidemije korona virusa, uključujući donacije i isporuke medicinske i zaštitne opreme, kao i hrane i odeće, i pružanje logističke podrške za donacije NATO članica i partnera.

(Beta)

