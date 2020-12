Naučnici došli do novog otkrića oko nošenja maski

Maske za lice smanjuju za 99,9 posto rizik širenja velikih kapljica povezanih s opasnošću širenja koronavirusa kada čovek priča ili kašlje, pokazala je studija čije su rezultate naučnici objavili u sredu.

Žena u uspravnom položaju udaljena dva metra od muškarca koji kašlje bez maske izložena je 10.000 puta više širenju kapljica koje potencijalno nose virus, stoji u izveštaju objavljenom u časopisu Royal Society Open Science.

„Nema nikakve sumnje da maske za lice mogu značajno smanjiti disperziju kapljica koje potencijalno nose virus“, rekao je za Frans pres glavni autor studije Ignjacio Maria Viola, stručnjak za dinamiku fluida na Univerzitetu u Edinburgu.

Autori studije kažu da su kapljice koje se poput projektila izbacuju kada se govori ili kašlje, a potom zbog gravitacije padaju na tlo, glavni pokretač transmisije virusa Sars-CoV-2. Manje, finije kapljice, koje čine aerosol, mogu ostati u zraku duži period i predstavljaju rizik, posebno u zatvorenim, slabo provetravanim prostorima, bez strujanja vazduha i kada ljudi ne nose maske ili ih nose na pogrešan način, ispod nosa.

„Stalno izdišemo čitavu paletu kapljica, od mikro čestica do one od milimetra, a neke padaju na tlo brže od drugih, u zavisnosti od temperature, vlažnosti a posebno strujanju vazduha, dodaje naučnik. Studija se koncentrisala na čestice od više od 170 mikrona u prečniku, oko dva do četiri puta veće od ljudske vlasi kose. Čestice aerosola manje su od 20 do 30 mikrona.

„U našoj studiji, za veće kapljice koje smo merili, govorimo o smanjenju od 99,9 posto“, naglašava Maria Viola.

Univerzalno nošenje maski smanjilo bi broj mrtvih u svetu za 40.000 do 1. aprila, objavio je institut za zdravstvenu metriku i procene iz Sijetla u državi Vašington. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti iz Vašingtona objašnjava da maske ne blokiraju efikasno samo veće kapljice, već mogu takođe blokirati i fine kapljice i čestice, koje obično opisujemo kao aerosol, prenosi AFP.

Virus SARS-CoV-2 koji izaziva koronavirusnu bolest kovid 19 ima prečnik od oko 0,1 mikrona.

