Naučnici tvrde da smo loše izračunali 2012. godine: Smak sveta čeka nas sutra!?

Zbog korona virusa, prva polovina 2020. godine većini stanovnika planete bila je užasna, ali, prema tvrdnjama nekih naučnika, postaće još gora.

Čuveni Majanski kalendar, koji je predvideo (hvala bogu za sada pogrešno) smak sveta 2012. godine i još nekoliko drugih koji s vremena na vreme objave da se svetu koji poznajemo bliži kraj,

Među njima je i Paolo Tagaloguin koji tvrdi da je smak sveta zapravo sutra, 21.juna!

Sorry according to the scientist Paolo Tagaloguin the date said by the Maya was wrong because with the transition to the Gregorian calendar 11 days were lost which adding them exactly the date 21 June 2020 can tell me if it is true or it is all false I am very afraid @astrogrant pic.twitter.com/ZZvs32h7J6

— Annarita Abate (@AbateAnnarita) June 18, 2020