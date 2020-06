Naučnik demonstrirao koliko je maska zaista efikasna (video, foto)

Još ima onih koji nisu ubeđeni da nošenje maske štiti od virusa, pa su naučnici odlučili da im kroz jednostavan eksperiment ilustruju koliko je maska zaista efikasna.

Doktor Rič Dejvis je na Tviteru pokazao rezultate dva eksperimenta koja dobro pokazuju kako maska blokira kapljice iz naših usta i grla kad kijamo, pevamo, govorimo, kašljemo.

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.

Two simple demos:

First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU

— Rich Davis, PhD, D(ABMM), MLS 🦠🔬🧫 (@richdavisphd) June 26, 2020