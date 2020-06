Naučnik koji je predvideo haos u 2020: Ljudi, ovo nije sve (foto)

Nije bilo mnogo onih koji su Pitera Turčina shvatili ozbiljno kada je pre jedne decenije rekao da će se 2020. godine u Americi raspaliti građanski nemiri.

This model forecast the US's current unrest a decade ago. It now says 'civil war' https://t.co/NU1Z4U4L9S

Svi su mislili da je lud, kaže Turčin, sada 63-godišnji naučnik koji predaje kulturnu evoluciju na Univerzitetu u Konektikatu.

Is America on the brink of a civil war? Want to know about deep structural causes? Read #AgesOfDiscord https://t.co/u1R9DcSy7P pic.twitter.com/Oz0iA4stCA

— Peter Turchin (@Peter_Turchin) February 12, 2017