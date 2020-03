Ne brinite unapred: Nije svaki kašalj koronavirus!

Iako važi za najlepše godišnje doba, proleću se, a naročito ovom koje upravo počinje, mnogi ljudi ne raduju jer njima toplo i sunčano vreme ne budi optimizam i životnu radost već dosadan, uporan, suv kašalj.

Da sve bude gore nego inače, u toku je pandemija koronavirusa (Covid-19), teške zarazne bolesti koja je zahvatila čitavu planetu i koja kod određenog broja pacijenata izaziva ozbiljne komplikacije, a kod 68% odsto njih izaziva suv kašalj. On se, inače, javlja kao posledica oštećenja i propadanja sluznice ždrela i to pod uticajem suvog, zagrejanog vazduha i boravka u neprovetrenim prostorijama, alergena, aerozagađenja, duvanskog dima… Oštećena sluzokoža postaje podložna napadima bakterija i virusa, što se prepoznaje po grebanju u grlu, nadražajnom, suvom kašalju, promuklosti ili zapaljenju glasnih žica.

Suv kašalj može po prvi put da se javi u bilo kom životnom dobu, da po intenzitetu i trajanju varira od godine do godine, što u uobičajenim okolnostima kod pacijenata ne izaziva strah, već samo dodatnu nelagodnost. Nažalost, situaciju ove godine, odnosno ovih dana, u velikoj meri komplikuje pandemija koronavirusa jer infekciju Covid-19 virusom, između ostalog, prati suv, nadražajni, neproduktivni kašalj. Međutim, to ne treba da bude razlog za strah već samo za dodatni oprez.

U međuvremenu ne uzimajte lekove na svoju ruku, posebno ne antibiotike. Ukoliko vam telesna temperatura prelazi 38 stepeni Celzijusa, treba da je obarate antipireticima, a u međuvremenu odmarajte, jačajte imunitet i ublažite suv, nadražajni kašalj koji iscrpljuje.

Pojačajte unos tečnosti na dva litra jer je sluzokoži grla i ždrela za oporavak i regeneraciju potrebna dobra hidratacija. Osim vode, pijte toplu limunadu i čajeve. Ako dodate kašiku meda, koji ublažava upalu grla i umiruje suvi kašalja, napravićete pravu stvar.

Jedite pileću supu jer piletina sadrži aminokiselinu cistein, koja regeneriše sluzokožu gornjih disajnih organa, ali i dva važna antioksidanata, cink i vitamin E, dobre prijatelje imunog sistema.

Uzimajte vitamine D, C, A, kao i mineral cink. Unosite ih balansiranom ishranom, a ukoliko ste već prehlađeni uzmite neki od suplemenata, kako biste brzo nadomestili povećane potrebe organizma.

Koristite pastile za vlaženje grla, a za to su najbolje isla® pastile koje sadrže ekstrakt islandskog lišaja. One oblažu sluznicu grla poput balzama, štite je od nadražaja i omogućavaju njen brži oporavak. Ispoljavaju blago antimikrobno delovanje i postepeno se otapaju u ustima. Primenom isla® pastila dolazi do vlaženja sluznice usta i grla, olakšanog gutanja i zaštite od suvog i zagađenog vazduha. Koriste se za ublažavanje suvog kašlja, ali i za njegovu prevenciju.

Izbegavajte iritanse koji su vam i pre pojave koronavirusa izazivali suv kašalj – suv vazduh, parfemi, dezodoransi, proizvodi za čišćenje, dlaka kućnih ljubimaca, poleni drveća…

Vetrite kuću na svakih 20 do 30 minuta i, ako vam nije zabranjen izlazak iz kuće, svakog dana makar malo vremena provedite na svežem vazduhu, ali što dalje od drugih ljudi.

Fokusirajte se na pozitivne misli, hobije, druženje sa porodicom, raspremanje kuće, vežbe, a savete o očuvanju zdravlja i imunog sistema potražite na www.biramzdravlje.rs

Bili zaraženi koronavirusom ili ne, budite odgovorni prema sebi i prema drugima i imajte na umu da oko 80 odsto inficiranih ima blažu kliničku sliku i oporavlja se od bolesti bez posebnog lečenja. Ozbiljni problemi sa disanjem javljaju se kod jedne od šest osoba inficiranih Covid-19 virusom, uglavnom kod starijih od 65 godina i hroničnih bolesnika koji pate od hipertenzije, dijabetesa, kardioloških ili onkoloških oboljenja.

Ako vam se pored suvog kašlja jave povišena temperatura, kijavica i otežano disanje, a uz to imate razloga da verujete da ste bili u kontaktu sa osobom koja je zaražena koronavirusom, ne krećite ni u dom zdravlja, ni u najbližu bolnicu, ni u privatnu ambulantu i kliniku, već pozovite Ministarstvo zdravlja (064/89-45-235), Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ (011/26-84-566) ili zavod za javno zdravlje u vašem gradu. Objasnite im koje simptome imate, a oni će znati da li treba da se samoizolujete ili testirate. Važno je da izbegavate gužvu, jer je to jedna od osnovnih preventivnih mera.

Setite se koliko ste puta poželeli da osvane dan u kom ne morate da uradite baš ništa, da odmorite od posla, svakodnevne jurnjave, da imate vreme za porodicu, da budete odmorni i puni elana, da započnete novi režim ishrane, da radite vežbe i raspremite kuću…

Razlog ovog prinudnog odmora svakako nije dobar, ali zato ga možete iskoristiti na najbolji način… Verujte, čaša može biti do pola puna.