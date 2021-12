Negativan kućni test lako može da postane pozitivan: Evo kada je najbolje uraditi ga

Koliko se može verovati kućnom testu na koronavirus? Stručnjak je pokazao koliko brzo se rezultat ovoga, široko dostupnog testa može promeniti iz negativnog u pozitivan.

Brzi antigenski testovi mogu s visokim stepenom pouzdanosti da otkriju nosite li koronavirus, u roku od samo 30 minuta. Ali, iako vaš test može da pokaže negativan rezultat, samo nekoliko sati kasnije on bi mogao da postane pozitivan, rekao je Bili Kilti, epidemiolog zaraznih bolesti na London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Ovaj stručnjak demonstrirao je zašto kućne testove na koronu treba uraditi neposredno pre izlaska iz kuće, a nikako ne pre. Čak i nekoliko sati pre može biti prerano, upozorio je Kilti.

Yesterday morning, yesterday lunchtime, yesterday evening, this morning.

